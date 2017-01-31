Уголовное право и процесс

Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:04

Частная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Частная практика)

Уплата по факту

Изменение закона об обязательном государственном соцстраховании вскрыло проблемные вопросы уплаты ЕСВ адвокатами

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Внесение в конце прошлого года изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 8 июля 2010 года № 2464-VI актуализировало вопросы уплаты ЕСВ самозанятыми лицами, в том числе адвокатами. И разъяснение Государственной фискальной службы Украины (письмо ГФС № 41658/7/99-99-13-02-01-17 от 30 декабря 2016 года) не в полной мере дает на них ответы.

Фискальный орган напоминает, что Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года № 1774-VIII внесен ряд изменений в Закон Украины № 2464-VI, вступивших в силу с 1 января 2017 года, в частности, касающихся начисления и уплаты единого взноса физическими лицами — предпринимателями, а также лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Так, с 2017 года вводится правило, что в случае, если плательщиками ЕСВ не получен доход (прибыль) в отчетном году или отдельном месяце отчетного года, они все равно обязаны уплачивать ЕСВ: «Поскольку для физических лиц — предпринимателей, в том числе избравших упрощенную систему налогообложения, кроме физических лиц — предпринимателей, относящихся к первой группе плательщиков единого налога, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль), минимальная сумма единого взноса для таких лиц за 2017 год составит 704 грн», — сказано в письме ГФС. То есть минимальный размер ЕСВ за год составит 8448 грн. При этом считает ГФС именно помесячно, таким образом, уплата ЕСВ в месяцах, когда был получен большой доход, не «перекрывает» обязанности уплатить обязательные минимальные 704 грн, но сумма ЕСВ за год, очевидно, будет больше 8448 грн.

Отметим также, что с этого года на лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность — пенсионеров по возрасту или инвалидов — не распространяется льгота (освобождение) по уплате ЕСВ.

В то же время за рамками законодательного регулирования (и ведомственного разъяснения) остались вопросы особенностей уплаты ЕСВ адвокатами, работающими индивидуально, в форме адвокатского бюро, в составе адвокатского объединения, либо же юрисконсультами, де факто не осуществляющими адвокатскую деятельность.

Исходя из логики Закона № 2464-VI, все адвокаты должны стать на учет как плательщики ЕСВ и уплачивать взнос в установленном порядке. Но можем провести аналогию с налоговым учетом: по мнению ГФС, «если адвокат осуществляет свою деятельность исключительно в рамках трудовых отношений с работодателем (адвокатским бюро или адвокатским объединением), все договоры об оказании правовой помощи заключаются от имени работодателя, и оплата за услуги адвоката осуществляется от имени работодателя, то такой адвокат не должен становиться на учет в контролирующем органе как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность». Возникает вопрос: как быть с адвокатами — учредителями адвокатского бюро или адвокатского объединения, ведь формально они в трудовых отношениях с соответствующим бюро/объединением не состоят.

Интересная ситуация складывается у адвокатов, которые, получив свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, не используют его и работают как наемные работники в штате предприятий, не получая доходы от адвокатской деятельности. При этом ЕСВ за них платит работодатель. Ввиду вышеуказанных законодательных изменений у фискальных органов могут возникнуть к таким адвокатам вопросы, касающиеся необходимости уплаты ими ЕСВ как самозанятыми лицами, ведь даже в случае неполучения доходов от независимой профессиональной деятельности минимальная сумма единого взноса для таких лиц составляет 704 грн в месяц. По сути, речь может идти о «двойном налогообложении». И очевидно, что позиция ГФС по этому вопросу будет разъяснена как на уровне разъяснений, так и на уровне вероятных судебных разбирательств.

Также разъяснения потребует вопрос, должны ли платить ЕСВ лица, которые приостановили свою адвокатскую деятельность, но состоят на учете как плательщики ЕСВ. Как представляется, здесь усматривается коллизия между нормами налогового законодательства и положениями профильного Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Тем не менее у адвокатского сообщества и ГФС есть немногим больше года для прояснения ситуации, ведь лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный год, до 1 мая следующего года, то есть ЕСВ за 2017 год адвокаты будут платить лишь весной 2018-го.