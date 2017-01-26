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ВССУ обобщил практику признания сделок недействительными На сайте Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел обнародован Анализ судебной практики, возникающей при применении судами рекомендательных разъяснений, изложенных в постановлении Пленума ВСУ от 6 ноября 2009 № 9 «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о признании сделок недействительными». В частности, в указанном анализе освещены следующие вопросы: 1. Общие вопросы применения в судебной практике постановления Пленума ВСУ от 6 ноября 2009 № 9 (дальше - ППВС № 9). Подробнее...

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Весной 2017-го Фемиду ожидает круговорот кадровых событий в связи с проведением главного судейского форума

Делегатам ХIV внеочередного съезда судей предстоит доизбрать шесть членов ВСП, увеличив количество представителей Фемиды в ключевом органе судебной системы до 14 человек Очередной съезд судей Украины должен проводиться раз в два года — это законодательное предписание осталось неизменным в ходе многих кампаний по судебному реформированию, проводимых в последнее время. Правда, в этом прописанном в законодательстве о судоустройстве и статусе судей правиле было много исключений. Так, за последние четыре года главные судейские форумы (как очередные, так и внеочередные) проводились уже три раза: в 2013-м, 2014-м и 2015-м годах. Нарушили ежегодную традицию съездных церемоний только в прошлом году. Впрочем, если бы парламентарии вовремя приняли Закон «О Высшем совете правосудия» (как изначально планировалось, до 30 сентября 2016 года, то есть до вступления в силу конституционных изменений в части правосудия), наивысший орган судейского самоуправления наверняка был бы созван в декабре прошлого года, ведь переходными и заключительными положениями Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» предусмотрено, что съезд судей должен избрать трех членов Высшего совета правосудия (ВСП) не позднее трех месяцев после вступления в силу Закона о ВСП. Но поскольку в вопросе подготовки имплементационной почвы, необходимой для реализации конституционных новаций, парламентарии спешили медленно, проведение главного судейского форума стало возможным только в нынешнем году.→

Частная практика

Как юридическим фирмам повысить эффективность собственного корпоративного сайта

Визуализация и контент сайта юрфирмы должны учитывать возможность доступа к нему с мобильных устройств Стремительная диджитализация нашей жизни заставляет все больше внимания уделять сетевой представленности бизнеса. Роль основного коммуникационного канала все еще отводится корпоративным сайтам, дополняемым страничками в соцсетях. Расхожий тезис, что «серьезный клиент юридическую фирму в Интернете искать не будет», уже давно не актуален — зачастую именно корпоративный сайт является первой «точкой контакта», хотя, безусловно, не единственной, и решение о начале сотрудничества принимается после всестороннего изучения, получения отзывов, рекомендаций и пр. К тому же сейчас сложно найти юрфирму, у которой нет хотя бы сайта-визитки. Правда, далеко не все юрфирмы знают и понимают, как извлекать из сайта пользу (не говоря уже о полноценном ведении бизнеса онлайн), и еще меньшее количество реально делают это. Вместе с тем форма и содержание отдельных ­сайтов скорее могут отпугнуть потенциальных клиентов, нежели побудить их собрать о юрфирме больше информации.→

Судебная практика

Отмена рекомендаций ВККС о переводе судей при ликвидации суда не является основанием для отмены соответствующего указа Президента Украины

Перевод судей в другой суд без их согласия при ликвидации суда не ограничивает свободы передвижения Высший административный суд Украины (ВАСУ) поставил точку в деле херсонских судей, которым был рекомендован перевод в «неугодные им суды». Впрочем, патовую ситуацию создал сам ВАСУ. Это дело началось еще в прошлом году. 19 января 2016 года Президент Украины издал Указ «О ликвидации и создании местных общих судов». Так, Днепровский, Комсомольский и Суворовский районные суды Херсона были ликвидированы и создан Херсонский городской суд. Когда за дело взялся Совет судей Украины и Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС), стало известно о серьезном конфликте между группой судей Днепровского райсуда, бросающем тень на всю судебную систему. →

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