Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»
Главное

Заработала система упрощенной регистрации лекарств

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минздрава, согласно которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут попасть на территорию Украины за 17 дней.

Как говорится в сообщении Минздрава на странице в соцсети, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч.

«Раньше процедура длилась 1-2 года, и, если, производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционных составляющих. Поэтому пациенты были ограничены в выборе лекарств», - отмечают в Минздраве.

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Тема номера: Практика евросуда

Тестовый анализ

Специальная конфискация имущества, полученного в результате коррупционной деятельности, полностью проходит тест Евросуда на пропорциональность вмешательства в частную собственность

Законодательные инициативы по реформированию механизма специальной конфискации сейчас как никогда активизировались. Свидетельством тому служит тот факт, что в период с 2015-го по декабрь 2016 года в парламенте Украины были зарегистрированы семь законопроектов, направленных на реформирование этого правового института на европейский манер. Совершенствование механизма конфискации активов, приобретенных преступным путем, кроме сугубо правового, преследует еще и большой политический интерес. Так, имплементация стандартов Европейского Союза в сфере спецконфискации в национальное законодательство является одним из условий либерализации визового режима для Украины.

yurysty.org
Отрасли практики

Перепись усиления

Усиление ответственности владельцев банка и связанных с банком лиц является позитивной тенденцией и существенным шагом на пути к оздоровлению банковской системы Украины

Размер административной ответственности за рискованные операции или договоры со связанными лицами не является значительным и вряд ли удержит заинтересованных лиц от таких действий

С начала 2014 года количество банков на Украине значительно уменьшилось. Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о выведении с рынка 85 банков. И хотя некоторым из них удалось в дальнейшем вернуться (например, бывшему Астра Банку, а теперь Агропросперис Банку, нашедшему нового инвестора), в целом банковская система по количественному показателю уменьшилась практически вдвое — на данный момент на рынке осталось 98 банковских учреждений. В определенной степени можно говорить, что этот «банкопад» связан с нарушениями банковского законодательства, на которые НБУ не мог не отреагировать. Такие факты закономерно отразились на финансовом климате страны, а в совокупности с политическими и экономическими тенденциями привели к необходимости внесения изменений в регулирование банковского сектора, в частности, путем усиления ответственности владельцев, руководителей банковских учреждений и других связанных с банком лиц.

Продвижение

PRедельная концентрация

На чем концентрировалось внимание специалистов по продвижению юридических услуг в уходящем году

Пятое исследование PLS Top Teams-2016 кардинально отличается от предыдущих. В фокусе исследования этого года — достижения, кейсы и инновации юридических фирм и их специалистов в ключевых направлениях развития юридических фирм и продвижения их услуг. Помимо собственно маркетинга, PR и BD, это также кадровая политика, клиентоориентированность, КСО и, конечно же, инновационность и технологичность. Оценивались не только и не столько департаменты и специалисты по продвижению, а командная работа всей юридической фирмы — партнеров, исполнительных директоров, HR-менеджеров, IT-специалистов, PR-, BD-, маркетинг-менеджеров.

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Развод с иностранцем на Украине 07.01 10:42 Ольга
Тестовый анализ 06.01 06:28
Тестовый анализ 05.01 17:42 Чимко В.Д.
Тестовый анализ 05.01 10:33 ЭВМ

№ 52 (992) от 27/12/16 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (992)
Отрасли практики

Первый акт

Первая десятка

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Налоговая поверка

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Главные выводы после е-декларирования

имущество нужно декларировать честно

деньги нужно хранить за рубежом

антикоррупционные юристы будут востребованы

власть впервые создала опасный для себя закон

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