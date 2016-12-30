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10 главных судебных прецедентов уходящего года по версии «Юридической практики» Подводя правовые итоги «ЮП» предлагает вспомнить 10 самых громких решений высших судебных инстанций в 2016 году, которые и в дальнейшем будут влиять на судебную практику. 1. Общее собрание акционеров может быть законно проведено в период действия судебного запрета без последствий в виде незаконности решений. Одним из инструментов защиты (или противостояния) корпоративных прав долгое время были определения судов о запрете проведения общего собрания акционеров, принятые судом в целях обеспечения поданного или будущего иска. Как правило, за счет таких постановлений удавалось отсрочить или заблокировать принятие некоего вопроса. Однако действенность данный инструмент утратит в связи с правовым выводом Верховного Суда Украины (ВСУ), изложенным в постановлении от 13 января 2016 года по делу № 3-1165гс15 по иску гр-ки А. к банку о признании недействительными решений общего собрания. Подробнее...

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Председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк способствовал процессу реформирования правосудия и восстановления доверия к судьям

Деятельность ВСЮ под руководством Игоря БЕНЕДИСЮКА способствовала развеиванию негативных стереотипов о судебной власти. Это вызывает оптимистические ожидания от реализации расширенных полномочий возглавляемого им органа Главной реформой уходящего года стала судебная. Этот год — время не только бурных дискуссий, но и важных решений, позволившее проявить свои лучшие качества Игорю Бенедисюку. Под его руководством Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия, который займет ключевую позицию в судебной власти. Возглавляемый им орган стал не только объектом реформирования, но и его активным участником. Готовность называть проблемы внутри судейского корпуса своими именами и поддержка радикальных подходов к реформам вызвали доверие к г-ну Бенедисюку. Его авторитет высок как внутри органа, так и в обществе в целом. Бывший судья Высшего хозяйственного суда Украины — инстанции, ранее считавшейся одной из ­наиболее ­коррумпированных, — стал надеждой многих на об­новление судебной власти.→

Отрасли практики

«Реформирование системы здравоохранения потребует обязательного изменения статьи 49 Конституции Украины», — Подчеркивает Елена Хитрова, ассоциированный партнер ЮФ ILF

Елена Хитрова: «концепция поддерживает идею автономии учреждений здравоохранения, то есть обязательную трансформацию всех больниц из бюджетных учреждений в коммунальные или государственные некоммерческие предприятия» О концептуальных основах и сроках реализации ключевого звена реформы в сфере здравоохранения — изменении финансирования системы — «Юридической практике» рассказала Елена Хитрова, руководитель практики медицины и фармации ЮФ ILF. — Есть ли прогресс в давно анонсированных реформах в сфере здравоохранения? — Разные каденции правительства по-разному видели приоритеты медицинской реформы за последние два года. Но их объединяло то, что в нашей стране должны заработать такие принципы, как «свободный выбор врача» и «деньги идут за пациентом», «повышение эффективности», «доступность и полнота медицинской помощи». Отдельное внимание в рамках реформ уделялось фармацевтическому рынку и его дерегуляции, но здесь механизмы отличались в зависимости от позиции того или иного стейкхолдера рынка. →

Ретроспектива

В 2016 году правовая система прошла непростой путь реформирования, подаривший много новаций, знаковых событий и нестандартных решений

Заседание Совета по вопросам судебной реформы, на котором была презентована новая редакция профильного закона, можно назвать главным законодательным потрясением года Традиционно в последнем номере года «Юридическая практика» рассказывает об основных событиях, которые произошли в правовой системе за 365 дней. Правда, при подготовке нынешней юридической ретроспективы мы руководствовались принципом не «вспомнить все», а «не забыть о главном» — настолько 2016 год оказался щедрым на законодательные новации и знаковые события. Все они так или иначе были связаны с реформенными процессами, начавшимися еще в предыдущие два года. Так, например, кампания по конституционному реформированию стартовала еще весной 2015 года по трем приоритетным направлениям усовершенствования (децентрализация власти, права и свободы человека, а также правосудие и смежные правовые институты), и в этом году судебный вектор был ­полностью освоен. ­Причем принятые еще в начале июня с.г. конституционные изменения в части правосудия послужили катализатором для дальнейших законодательных преобразований в судебной власти, адвокатуре и прокуратуре. Но обо всем по порядку.→

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