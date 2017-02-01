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В парламенте зарегистрирован законопроект об Антикоррупционном суде В парламенте зарегистрировали законопроект об Антикоррупционном суде. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев. «Зарегистрировали законопроект, проведение (в парламенте - ред.) которого, я думаю, будет одной из самых трудных и важных задач в этом году. Идет речь об Антикоррупционном суде. Наша задача - создать на Украине хотя бы один суд, где могут получить справедливый приговор высшие должностные лица государства. Вместе с решениями о специальной конфискации похищенного ими», - написал Е.Соболев. Подробнее...

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Частная практика

Мы заинтересованы в пополнении уголовной практики профессионалами, готовыми радикально менять систему, в которой правоохранительные органы активно пренебрегают законом — отмечают в АО AVER LEX

В каждом резонансном кейсе требуются индивидуальный подход партнеров и их полное внедрение в процесс. НА ФОТО: Артем ДРОЗДОВ и Ольга ПРОСЯНЮК Уголовно-правовая защита относится к наиболее активно развивающимся практикам украинских юридических фирм — за два года ее рыночная доля возросла в 2,5 раза. О факторах, «популяризирующих» уголовную практику, опыте сопровождения резонансных дел, стратегии и тактике расширения команды «Юридической практике» рассказали Ольга Просянюк, управляющий партнер адвокатского объединения AVER LEX, и Артем Дроздов, адвокат, недавно достигший статуса партнера объединения. — Многие говорят о трудных временах. У вас же, наоборот, расширение партнерского состава. Поделитесь секретом. →

Судебная практика

ВСУ не признал надлежащими первичные документы, оформленные контрагентом, у которого не было достаточных мощностей для выполнения договора поставки

Отсутствие у контрагента налогоплательщика земельных участков, наемных работников, складских помещений, техники свидетельствует о невозможности осуществления им хозяйственной операции Правомерность формирования налогового кредита субъектами хозяйствования должна быть подтверждена первичными документами ­бухгалтерского учета, оформленными надлежащим образом. На это указывали суды при рассмотрении данной категории споров. Но теперь надлежащим образом оформленные документы не будут панацеей в процессе доказывания правомерности внесения в состав налогового кредита сумм налогов. А детальная проверка налоговыми органами сделок налогоплательщика с контрагентами может вызвать сомнения в ­реальности осуществления им хозяйственных операций, предоставляющих право на внесение сумм налогов в сумму налогового кредита. В частности, это следует из постановления Верховного Суда Украины от 6 декабря 2016 года по делу № 21-1440а16, в котором суд указал на то, что недоказанность фактического осуществления хозяйственной операции лишает первичные документы юридической значимости для целей формирования налоговой выгоды.→

Частная практика

Изменение закона об обязательном государственном соцстраховании вскрыло проблемные вопросы уплаты ЕСВ адвокатами

Внесение в конце прошлого года изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 8 июля 2010 года № 2464-VI актуализировало вопросы уплаты ЕСВ самозанятыми лицами, в том числе адвокатами. И разъяснение Государственной фискальной службы Украины (письмо ГФС № 41658/7/99-99-13-02-01-17 от 30 декабря 2016 года) не в полной мере дает на них ответы. Фискальный орган напоминает, что Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты→

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