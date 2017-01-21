Сегодня 22 января 2017 года, 04:20

Главное

22 января завершается период максимальных скидок на участие в III Legal Banking Forum Обращаем внимание, что наиболее выгодные условия участия в III Legal Banking Forum действуют до 22 января 2017 года. Мероприятие уже зарекомендовало себя как коммуникационная площадка для поиска оптимальных путей реформирования банковского законодательства и построения диалога между государством и ведущими банками. В этом году на Форуме будут рассмотрены наиболее болезненные для банковской сферы вопросы: стабилизация банковского сектора, работа с проблемными активами, мониторинг в банках, валютное регулирование и инвестирование в банковский сектор. Подробнее...

Комментарий к новости Дата Автор

Материалы номера

Тема номера: Корпоративное право

Во время рейдерского захвата новому юристу очень сложно войти в курс дела и принять действенные меры

Украинское рейдерство имеет ощутимую уголовную составляющую: противоправные действия совершаются с привлечением вооруженных формирований О рейдерстве сегодня слышали не только участники рейдерских атак или эксперты в данной сфере, но и рядовые граждане. Это связано с тем, что информацией о рейдерских захватах предприятий, недвижимости и бизнес-активов пестрят полосы всех печатных и интернет-изданий, теле- и радиоэфиры, а также криминальная хроника. Украинское рейдерство Об уровне рейдерства и его впечатляющих масштабах красноречиво говорят следующие факты. По данным Антирейдерского союза предпринимателей Украины, на территории Украины действует более 50 специализированных рейдерских групп, состоящих из опытных юристов и экономистов; ежегодный объем сегмента поглощений и слияний (без приватизации) составляет более 3 млрд долл. США; среднестатистическая норма прибыли рейдера — около 1000 %; украинское рейдерство имеет ощутимую уголовную составляющую: противоправные действия совершаются с привлечением вооруженных формирований, а иногда даже сотрудников правоохранительных органов и т.п. →

Отрасли практики

Кредиторы, вынужденные заново добиваться удовлетворения своих требований в процедуре банкротства, и лица, купившие реализованное имущество, становятся заложниками ситуации с «воскрешением» банкрота

В случае отмены определения о ликвидации должника и признании его банкротов возникает логический вопрос о судьбе имущества такого должника, которое, как правило, уже реализовано на торгах Ликвидация в большинстве случаев является наиболее вероятным исходом процедуры банкротства. Казалось бы, ликвидация имеет необратимые последствия: имущество банкрота распродается, а сам банкрот исключается из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований. Однако судебная практика знает случаи, когда заинтересованным лицам удавалось успешно обжаловать определения о ликвидации и о признании должника банкротом в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, тем самым фактически «воскресив» уже ликвидированное юридическое лицо. В таких случаях производство по делу о банкротстве либо прекращается совсем, либо возвращается на стадию ликвидации. Заложниками ситуации становятся кредиторы, вынужденные заново добиваться удовлетворения своих требований к должнику в процедуре банкротства, а также лица, которые приобрели реализованное имущество внезапно «воскресшего» банкрота. →

Частная практика

На чем зарабатывали ведущие юрфирмы Украины в прошлом году

50 ведущих юридических фирм Украины заработали в прошлом году 4,7 млрд грн — больше, чем годом ранее, но в абсолютном (валютном) исчислении в два раза меньше, чем в 2013-м. При этом в последние годы сохраняется кризисная структура рынка — основные финансовые поступления обеспечивает ограниченное количество практик, преимущественно в той или иной мере связанных с разрешением конфликтных ситуаций и защитой бизнеса. И именно юрфирмы, позиционируемые как судебники, в прошлом году продемонстрировали лучшую динамику роста.→

Последние комментарии к статьям