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Скидки на участие в III Legal Banking Forum действуют до 5 февраля 2017 года Обращаем внимание, что последний период скидок на участие в III Legal Banking Forum завершается 5 февраля 2017 года. В этом году на Форуме будут рассмотрены наиболее болезненные для банковской сферы вопросы: стабилизация банковского сектора, работа с проблемными активами, мониторинг в банках, валютное регулирование и инвестирование в банковский сектор. В конце Форума состоится награждение победителей рейтинга «Банки 2017 года» по версии «Финансового клуба». Детальная программа и регистрация доступны по ссылке. Подробнее...

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Какие сопутствующие изменения были внесены в материальные и процессуальные нормы Законом Украины «О Высшем совете правосудия»?

Изменениями в КАС Украины предусмотрено обеспечение права на пересмотр Верховным Судом Украины решений ВАСУ относительно обжалования актов, действий или бездействия ВККС Вступившим в силу 5 января с.г. Законом Украины «О Высшем совете правосудия» (Закон) была создана нормотворческая основа не только для трансформации Высшего совета юстиции (ВСЮ) в Высший совет правосудия (ВСП) и деятельности ключевого органа в судебной системе по новым правилам, но и для усовершенствования многих материальных и процессуальных норм, в том числе отдельных положений Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Кодекса административного судопроизводства (КАС) Украины, Уголовного и Уголовного процессуального кодексов Украины.→

Государство и юристы

Юристы убеждены, что новый орган по расследованию финансовых преступлений должен действовать не силовыми, а интеллектуальными методами

Финансовая полиция — силовой рудимент или эффективный орган по борьбе с финпреступлениями? Юристы делают ставку на последнее, но дело за парламентом «С 1 января налоговая милиция находится вне закона» — такие яркие заголовки заполнили информационное пространство после новогодних и рождественских праздников. Как оказалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты ошибочно поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и исключении соответствующего раздела из Налогового кодекса Украины с 1 января. Министр финансов Украины Александр Данилюк поспешил назвать это «технической ошибкой» и заверил, что законопроект о создании финансовой полиции будет внесен в правительство в ближайшее время. В середине января такой документ действительно был подан в Кабинет Министров. «Процесс запущен, и все необходимые шаги осуществляются», — заявили в Минфине. Также пресс-служба подчеркнула, что финансовая полиция — это не карательный орган, а аналитическая служба расследований.→

Тема номера: Уголовное право и процесс

Последствия рассмотрения дела напрямую зависят от действий прокурора ввиду невозможности обжалования некоторых решений следственного судьи потерпевшим и его защитником

Потерпевший не может особо повлиять на мнение прокурора, как не может и обжаловать его бездействие Согласно действующему уголовному процессуальному законодательству, представителем интересов потерпевшего может быть лицо, которое имеет право выступать защитником в уголовном производстве. При этом, если представлять потерпевшее физическое лицо может только защитник, то представителем юридического лица может быть также его руководитель либо иное лицо, уполномоченное законом или уставными документами, и сотрудник предприятия, действующий по доверенности. Также в случае, когда потерпевшим является несовершеннолетний, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, к участию в процессуальных действиях вместе с ним привлекается законный представитель. →

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