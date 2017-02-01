Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»
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В парламенте зарегистрирован законопроект об Антикоррупционном суде

В парламенте зарегистрировали законопроект об Антикоррупционном суде. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев.

«Зарегистрировали законопроект, проведение (в парламенте - ред.) которого, я думаю, будет одной из самых трудных и важных задач в этом году. Идет речь об Антикоррупционном суде. Наша задача - создать на Украине хотя бы один суд, где могут получить справедливый приговор высшие должностные лица государства. Вместе с решениями о специальной конфискации похищенного ими», - написал Е.Соболев.

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Частная практика

Примите изменения

Мы заинтересованы в пополнении уголовной практики профессионалами, готовыми радикально менять систему, в которой правоохранительные органы активно пренебрегают законом — отмечают в АО AVER LEX

В каждом резонансном кейсе требуются индивидуальный подход партнеров и их полное внедрение в процесс. НА ФОТО: Артем ДРОЗДОВ и Ольга ПРОСЯНЮК

Уголовно-правовая защита относится к наиболее активно развивающимся практикам украинских юридических фирм — за два года ее рыночная доля возросла в 2,5 раза. О факторах, «популяризирующих» уголовную практику, опыте сопровождения резонансных дел, стратегии и тактике расширения команды «Юридической практике» рассказали Ольга Просянюк, управляющий партнер адвокатского объединения AVER LEX, и Артем Дроздов, адвокат, недавно достигший статуса партнера объединения.

— Многие говорят о трудных временах. У вас же, наоборот, расширение партнерского состава. Поделитесь секретом.

Судебная практика

Дело в технике

ВСУ не признал надлежащими первичные документы, оформленные контрагентом, у которого не было достаточных мощностей для выполнения договора поставки

Отсутствие у контрагента налогоплательщика земельных участков, наемных работников, складских помещений, техники свидетельствует о невозможности осуществления им хозяйственной операции

Правомерность формирования налогового кредита субъектами хозяйствования должна быть подтверждена первичными документами ­бухгалтерского учета, оформленными надлежащим образом. На это указывали суды при рассмотрении данной категории споров. Но теперь надлежащим образом оформленные документы не будут панацеей в процессе доказывания правомерности внесения в состав налогового кредита сумм налогов. А детальная проверка налоговыми органами сделок налогоплательщика с контрагентами может вызвать сомнения в ­реальности осуществления им хозяйственных операций, предоставляющих право на внесение сумм налогов в сумму налогового кредита. В частности, это следует из постановления Верховного Суда Украины от 6 декабря 2016 года по делу № 21-1440а16, в котором суд указал на то, что недоказанность фактического осуществления хозяйственной операции лишает первичные документы юридической значимости для целей формирования налоговой выгоды.

Частная практика

Уплата по факту

Изменение закона об обязательном государственном соцстраховании вскрыло проблемные вопросы уплаты ЕСВ адвокатами

Внесение в конце прошлого года изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 8 июля 2010 года № 2464-VI актуализировало вопросы уплаты ЕСВ самозанятыми лицами, в том числе адвокатами. И разъяснение Государственной фискальной службы Украины (письмо ГФС № 41658/7/99-99-13-02-01-17 от 30 декабря 2016 года) не в полной мере дает на них ответы.

Фискальный орган напоминает, что Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты

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Статья Дата Автор
Адвокат по правам человека 01.02 15:57
Примите изменения 31.01 15:55 ЭВМ
Вручательное движение 30.01 12:14 Саня
Категория ложности 29.01 19:08 ТовариСЧу депут…

№ 5 (997) от 31/01/17 Свежий номер

Уголовное право и процесс

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