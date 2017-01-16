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В правительство подан законопроект о создании Финполиции Министерство финансов подало на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании Финансовой полиции. Об этом говорится в сообщении Минфина на странице в соцсети. «В понедельник Минфин подал на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании финансовой полиции - аналитической службы расследований, а не карательного органа», - сообщает пресс-служба. «Как и было обещано, процесс запущен и все необходимые шаги осуществляются. Сейчас самое важное - это как можно скорее принять законопроект в КМУ и в парламенте», - говорится в сообщении. Подробнее...

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Государство и юристы

Значительное повышение стоимости стажировки ставит под угрозу существование института негосударственных судебных экспертов

Есть ли место судебной экспертизе в новых судах Украины? Есть ли место состязательности экспертных заключений в новом процессуальном законодательстве? Сейчас эти вопросы на слуху. Но имеется и ряд проблем, о которых в юридической среде знают и многозначительно молчат (нет смысла в сотый раз повторять, ведь достучаться до ведомства и других субъектов не так легко): почему количество судебных экспертов (особенно негосударственных) уменьшается? Почему стоимость стажировки растет не пропорционально увеличению коэффициента зарплат (а намного стремительнее)? Как повысить качество подготовки экспертов, да и самих экспертных заключений?→

Тема номера: Интеллектуальная собственность

Если мы стремимся стать привлекательной юрисдикцией для защиты контента, нашим судам необходимо единство подхода и желание применить право другой страны

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений фактически нивелировала территориальный принцип авторско-правовой охраны Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (Конвенция), к которой за 130 лет присоединились 172 страны, фактически нивелировала территориальный принцип авторско-правовой охраны. Без каких-либо формальностей оригинальное произведение автоматически охраняется почти в каждой стране мира с момента воплощения в форме, пригодной для воспроизведения. Однако Конвенция не коснулась выбора права, применимого для сделок по передаче авторских прав при рассмотрении споров в иностранных судах. Исходная ситуация: правообладатель обнаружил незаконное использование произведения в другой стране и обратился с иском по месту совершения нарушения. При защите интеллектуальных прав коллизионная привязка отсылает к праву страны, где подан иск к нарушителю. Ответчик возражает против иска, указывая, что сделка по приобретению авторских прав истцом не соответствует требованиям страны рассмотрения спора. →

Документы и аналитика

Прокуратура уполномочена представлять в суде орган местного самоуправления только в случае необходимости защиты интересов государства в спорных правоотношениях

Для решения вопроса о том, имеет ли прокурор полномочия подписывать исковое заявление, необходимо определить, подан ли иск в интересах государства Логика любого субъекта властных полномочий предполагает постоянную борьбу за расширение границ собственной компетенции или (на определенных этапах политической истории) по крайней мере борьбу против их сужения. На Украине происходит реформа органов прокуратуры, в ходе которой методом проб и ошибок ищут оптимальную для страны модель. Но прокуратура никак не хочет смириться с ограничением ее полномочий и пытается их вернуть если не де-юре, то хотя бы де-факто. Процессуальная корректность Одним из актуальных вопросов в этом контексте является представительство прокурорами органов местного самоуправления в судах, с которым автор столкнулся при рассмотрении хозяйственного дела № 907/406/16. В данном деле иск был подан руководителем Ужгородской местной прокуратуры в интересах государства в лице Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета.→

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