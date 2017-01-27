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Правительство намерено облагать налогом расходы украинцев В обнародованном на днях «Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года», содержится пункт о запуске всеобщего декларирования доходов и расходов физлиц, а также налогового контроля с использованием косвенных методов за соответствием доходов и расходов граждан. Как сообщают эксперты, это означает, что каждый украинец должен будет по итогам календарного года подавать декларацию о всех своих доходах и расходах. При этом предполагается, что все покупки товаров на сумму более 50 тыс. грн будут в обязательном порядке включаться в расходы каждого украинца. Подробнее...

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Отрасли практики

Пока мы видим лишь малую часть технологических преобразований, которые изменят сферу авторских прав в ближайшем будущем

Говоря о фиксации нарушения в виртуальной реальности, можем пока только фантазировать о судье в шлеме виртуальной реальности, который бродит по месту нарушения авторских прав Право интеллектуальной собственности — само название звучит красиво. От него веет интеллигентностью. Сразу представляется бал, чопорные леди и их кавалеры неспешно проводят вечер под красивую музыку, дегустируя роскошные напитки. Чтобы эта метафора стала справедливой, стоит лишь добавить, что бал происходит на «Титанике», когда вода уже заливает нижние палубы. Право интеллектуальной собственности переживает глубокий системный кризис. Технологии кардинально меняют нашу жизнь. Сферы связи, медицины, пищепрома и транспорта с внедрением компьютера существенно преобразились. Обычный офис уже не узнать. Регулирование интеллектуальной собственности также стало другим, но тем не менее до сих пор основывается на Бернской конвенции.→

Тема номера: Право оккупированных территорий

Предприятия, расположенные в зоне АТО, могут рассчитывать на возможность списания задолженности по оплате налогов и сборов

Положения НК о списании безнадежного долга уже неоднократно успешно применялись в судах для списания задолженностей компаний в зоне АТО В связи с проведением антитеррористической операции (АТО) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей у некоторых компаний возникает необходимость списания задолженности по оплате налогов и сборов. Ниже приведен анализ основных случаев, связанных с освобождением от уплаты налогов и сборов в зоне проведения АТО. Задолженность по оплате В соответствии с подпунктом 101.2.4 пункта 101.2 статьи 101 Налогового кодекса (НК) Украины налоговый долг, возникший в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), считается безнадежным и в соответствии с пунктом 101.1 статьи 101 НК Украины подлежит списанию. Причем списанию подлежит не только сам долг, но и начисленные штрафные санкции.→

Судебная практика

ВСУ детально растолковал, что уведомление должника о повышении процентной ставки по кредиту должно быть не только направлено банком, но и вручено адресату

Большинство договоров потребительских кредитов предусматривают право финансового учреждения повысить процентную ставку в случае наступления определенных обстоятельств. Как правило, в качестве таких обстоятельств условиями договора предусматриваются повышение учетной ставки НБУ, значительное изменение курса валют либо штрафные санкции в ответ на несоблюдение заемщиком графика погашения долга и процентов за пользование средствами. В таком случае банки в одностороннем порядке могут принять решение об изменении процентной ставки (как правило, речь идет о ее повышении, хотя договоры оперируют термином «изменение»), о чем обязаны уведомить заемщиков.→

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