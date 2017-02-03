Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»
Главное

Скидки на участие в III Legal Banking Forum действуют до 5 февраля 2017 года

Обращаем внимание, что последний период скидок на участие в III Legal Banking Forum завершается 5 февраля 2017 года.

В этом году на Форуме будут рассмотрены наиболее болезненные для банковской сферы вопросы: стабилизация банковского сектора, работа с проблемными активами, мониторинг в банках, валютное регулирование и инвестирование в банковский сектор.

В конце Форума состоится награждение победителей рейтинга «Банки 2017 года» по версии «Финансового клуба».

Детальная программа и регистрация доступны по ссылке.

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Кандидаты на должности судей Верховного Суда будут сдавать… 04.02 01:49 SAM24
ВККС объявила о проведении нового отбора кандидатов в судь… 03.02 21:16
В Харькове началось заседание Совета адвокатов Украины 03.02 18:38
ВККС объявила о проведении нового отбора кандидатов в судь… 03.02 18:24
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Какие сопутствующие изменения были внесены в материальные и процессуальные нормы Законом Украины «О Высшем совете правосудия»?

Изменениями в КАС Украины предусмотрено обеспечение права на пересмотр Верховным Судом Украины решений ВАСУ относительно обжалования актов, действий или бездействия ВККС

Вступившим в силу 5 января с.г. Законом Украины «О Высшем совете правосудия» (Закон) была создана нормотворческая основа не только для трансформации Высшего совета юстиции (ВСЮ) в Высший совет правосудия (ВСП) и деятельности ключевого органа в судебной системе по новым правилам, но и для усовершенствования многих материальных и процессуальных норм, в том числе отдельных положений Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Кодекса административного судопроизводства (КАС) Украины, Уголовного и Уголовного процессуального кодексов Украины.

Государство и юристы

Метод изменения

Юристы убеждены, что новый орган по расследованию финансовых преступлений должен действовать не силовыми, а интеллектуальными методами

Финансовая полиция — силовой рудимент или эффективный орган по борьбе с финпреступлениями? Юристы делают ставку на последнее, но дело за парламентом

«С 1 января налоговая милиция находится вне закона» — такие яркие заголовки заполнили информационное пространство после новогодних и рождественских праздников. Как оказалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты ошибочно поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и исключении соответствующего раздела из Налогового кодекса Украины с 1 января. Министр финансов Украины Александр Данилюк поспешил назвать это «технической ошибкой» и заверил, что законопроект о создании финансовой полиции будет внесен в правительство в ближайшее время. В середине января такой документ действительно был подан в Кабинет Министров. «Процесс запущен, и все необходимые шаги осуществляются», — заявили в Минфине. Также пресс-служба подчеркнула, что финансовая полиция — это не карательный орган, а аналитическая служба расследований.

Тема номера: Уголовное право и процесс

Последствия покажут

Последствия рассмотрения дела напрямую зависят от действий прокурора ввиду невозможности обжалования некоторых решений следственного судьи потерпевшим и его защитником

Потерпевший не может особо повлиять на мнение прокурора, как не может и обжаловать его бездействие

Согласно действующему уголовному процессуальному законодательству, представителем интересов потерпевшего может быть лицо, которое имеет право выступать защитником в уголовном производстве.

При этом, если представлять потерпевшее физическое лицо может только защитник, то представителем юридического лица может быть также его руководитель либо иное лицо, уполномоченное законом или уставными документами, и сотрудник предприятия, действующий по доверенности. Также в случае, когда потерпевшим является несовершеннолетний, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, к участию в процессуальных действиях вместе с ним привлекается законный представитель.

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Статья Дата Автор
Адвокат по правам человека 02.02 08:59 ЭВМ
Метод изменения 01.02 22:23
Если иностранцы желают усыновить... 01.02 21:45
Адвокат по правам человека 01.02 15:57

№ 5 (997) от 31/01/17 Свежий номер

Уголовное право и процесс

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