Банковское право

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№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Самое важное)

Финансовое настояние

Совет судей Украины потребовал решить вопрос денежного обеспечения судей из зоны АТО и оккупированной территории

Совет судей Украины потребовал от Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП) и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины в кратчайшие сроки решить вопрос относительно судей, занимающих штатные должности в судах Донецкой и Луганской областей, которые прекратили свою работу, а также судей судов Автономной Республики Крым, прикрепленных к другим судам, путем избрания их бессрочно или перевода на должность судьи в другой суд, в том числе откомандирования как временного перевода или увольнения с должности.

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