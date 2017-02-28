Хозяйственное право и процесс

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Судебная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Судебная практика)

Кандидатский максимум

Свободные места в составе Высшего совета правосудия вызвали ажиотаж в судейском сообществе

ХIV внеочередному съезду судей, который состоится 14–15 марта 2017 года, предстоит выбрать шесть членов Высшего совета правосудия (ВСП). Тем не менее задача будет непростой, поскольку спрос в семь раз превышает предложение (на шесть имеющихся вакансий кандидатуры выдвинули 44 судьи и судьи в отставке). Такой кадровый ажиотаж вокруг указанных вакансий можно объяснить тем, что впервые служителям Фемиды предоставили возможность делегировать в ключевой орган судебной системы существенное количество своих представителей.

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