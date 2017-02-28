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Тема номера: Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Тема номера: Хозяйственное право и процесс)

Ликвидационный плен

Законодательством предусматривается возможность ликвидации ООО без налоговой проверки по принципу «молчаливого согласия», но на практике это сложно реализовать

Иван Демцьо ,

Наида Шихкеримова

Специально для «Юридической практики»



Деятельность предприятия может быть прекращена по разным причинам, среди них — банкротство, ликвидация по решению самого предприятия, прекращение юридического лица по решению суда.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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