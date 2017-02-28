Тема номера: Хозяйственное право и процесс
Ликвидационный плен
Законодательством предусматривается возможность ликвидации ООО без налоговой проверки по принципу «молчаливого согласия», но на практике это сложно реализовать
Наида Шихкеримова
Деятельность предприятия может быть прекращена по разным причинам, среди них — банкротство, ликвидация по решению самого предприятия, прекращение юридического лица по решению суда.
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