Хозяйственное право и процесс

Частная практика
Расходная честь
К чести украинских судов, они стали чаще удовлетворять требования о возмещении расходов на правовую помощь адвоката
Законодательно закреплено, что сторона, проигравшая спор в суде, помимо обязательства исполнить судебное решение несет также бремя судебных издержек. Это своего рода компенсация за то, что потревожили Фемиду и причинили неудобства оппоненту. При этом в процессуальных кодексах заложен принцип равенства сторон, и если суд отказывает в удовлетворении исковых требований, ответчик вправе потребовать возложить на истца понесенные в этой связи издержки, в том числе расходы на правовую помощь. В хозяйственном процессе — на правовую помощь, предоставляемую адвокатом. В гражданском и административном такой оговорки нет, однако есть свой нюанс — законодательно установлены предельные размеры возмещения.
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