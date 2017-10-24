Хозяйственное право и процесс

Частная практика
Перерыв на обет
Эксперты оценили роль соглашений, по которым юристы обязуются временно не работать на конкурентов
Рыночные отношения подразумевают не только свободу, но и ограничения. Примером таких ограничений выступают соглашения о неконкуренции (non-competition agreement). Также существуют соглашения, запрещающие привлекать клиентов/заказчиков предыдущего работодателя (non-solicitation agreement), и такие договоры в мире очень распространены, но остаются экзотикой в нашей стране. Подобные инструменты обеспечения интересов фирм нашли своих сторонников и на юридическом рынке Украины, хотя и вызывают споры. Как оказалось, не утихает полемика и на Западе.
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