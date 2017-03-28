Гражданское право и процесс

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Пример обобщения
Практическое пособие содержит обобщение судебной практики по гражданским делам за 2014–2016 годы
Вопросы, связанные с обеспечением единства судебной практики, беспокоят сегодня многих. Неодинаковое применение одних и тех же норм права в подобных правоотношениях является одной из многочисленных проблем, которую на протяжении длительного времени пытаются решить представители судебной системы Украины.
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