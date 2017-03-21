Налоговое право

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Экспортный совет
Эксперты рассказали о механизмах выхода украинских товаров на польский рынок
14 марта с.г. в рамках подготовки Украинской торговой миссии в Республике Польша состоялась неформальная встреча Export Talks: Poland, посвященная главным вопросам выхода украинских товаров на польский рынок. Организатором встречи выступил Офис по продвижению экспорта совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины.
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