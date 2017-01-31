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Тема номера: Уголовное право и процесс

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Тема номера: Уголовное право и процесс)

Бес доказательств

Суды все чаще стали обращать внимание на попытки обвинения использовать в уголовных производствах недопустимые доказательства

Ирина Кузина

Специально для «Юридической практики»



Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях (часть 3 статьи 62 Конституции Украины).

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