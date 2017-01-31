Уголовное право и процесс

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Эксперты обсудили влияние Плана BEPS на национальные налоговые системы и основные тенденции деофшоризации бизнеса
В конце прошлого года Украина подала заявку на участие в Программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации Плана BEPS. И первые шаги в этом направлении уже были сделаны, о чем свидетельствуют последние изменения, внесенные в Налоговый кодекс Украины.
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