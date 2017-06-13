Недвижимость

Сегодня 19 июня 2017 года, 01:50

Акцент

№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Акцент)

Встретить отбор

Общественность критически встретила результаты конкурса на должность руководителя Координационного центра по предоставлению правовой помощи

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Конкурс проведен по требованию общественности, но на условиях Минюста. Хотя предпосылки для конфликта были заложены ранее

Система бесплатной правовой помощи (БПП) благодаря своему стремительному развитию стала символом успешных реформ. С принятием Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» в 2011 году были созданы сотни местных центров по предоставлению БПП, причем многие — на уровне поселков. Помощь оказывалась бесперебойно, что показали и события на Майдане. Бюджетные сокращения, проведенные в тяжелых 2014–2015 годах, не затронули систему БПП. Система заручилась поддержкой иностранных инвесторов, что также указывает на ее перспективность. Успешная работа системы стала возможной благодаря кадрам, а именно — команде Координационного центра (КЦ) под руководством директора Андрея Вишневского, возглавлявшего КЦ с первых дней его создания и впоследствии занявшего должность замминистра юстиции. Но проведенный по требованию общественности конкурс на замещение должности руководителя Координационного центра ознаменовался открытым конфликтом между сотрудниками КЦ и Министерством юстиции.

Стремительная хроника

24 апреля 2017 года министр юстиции Павел Петренко заявил о проведении конкурса на занятие должности директора КЦ. Он сообщил, что конкурс проводится по требованию общественности для повышения доверия к системе. В целях проведения конкурса министр инициировал внесение изменений в утвержденное правительством Положение о Координационном центре по оказанию правовой помощи (поправки датированы 26 апреля).

10 мая с.г. министр издал приказ «Об утверждении Порядка проведения конкурса на занятие должности директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи». Была сформирована конкурсная комиссия в составе восьми человек — пяти представителей Минюста и трех представителей общественности.

2 июня с.г. кандидатом на должность директора КЦ был определен Павел Мороз, занимающий должность замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации. Как объяснила и.о. государственного секретаря Минюста Елена Косолапова, г-н Мороз единственный представил на собеседовании стратегию развития системы БПП. Второй претендент — адвокат Алексей Шевчук. Всего кандидатов было восемь, в их числе и исполняющий обязанности директора КЦ Мирослав Лавринок. Число выглядит скромно на фоне того, что в конкурсах на должности региональных руководителей участвовали тысячи.

Уже вечером того же дня вновь избранная Правовая ассамблея Ассоциации юристов Украины заявила о необходимости отмены результатов конкурса. Причиной недовольства стало отсутствие четких требований относительно профессиональной компетенции, критериев конкурсного отбора и методики оценки соответствия им кандидатов. К тому же состав конкурсной комиссии, большинство в которой составляют работники Министерства юстиции Украины, имеет очевидный конфликт интересов в отношении одного из кандидатов.

В воскресенье 4 июня на сайте КЦ было опубликовано заявление «Открытой общественной платформы развития украинской системы бесплатной правовой помощи», подписанное многими правозащитниками. «Результат является следствием не совместной работы, а численного превосходства представителей министерства в составе комиссии» — в таком тоне прокомментировали итоги конкурса. Указывая на отсутствие «четких компетенций», правозащитники вместе с тем упрекнули комиссию в «неподготовленности».

Помимо отмены результатов конкурса правозащитные организации и сотрудники КЦ выдвинули требование изменить порядок назначения директора КЦ, передав полномочия от государственного секретаря Минюста правительству. Это должно обеспечить более высокую легитимность процесса.

Вслед за заявлениями о непрозрачности конкурса были озвучены опасения насчет попыток вмешательства в работу системы. А после сайт КЦ стал напоминать ресурс общественно-политической направленности: размещенные новости касались освещения протеста сотрудников центра. Стало очевидно, что система БПП стала действительно независимой от Минюста. В то же время прозвучали заверения, что все региональные и местные центры работают в штатном режиме.

Встречные предложения

«По нашему убеждению, конкурс состоялся прозрачно и открыто, а все желающие в нем участвовать могли сделать это. Если у представителей БПП какие-то другие мысли по этому поводу, мы готовы к диалогу и обсуждению», — сразу же обозначил позицию министр юстиции Павел Петренко. В пользу министерства свидетельствовал и факт онлайн-трансляции отбора, что уже снимало упреки в непрозрачности. Важно и то, что конкурс на занятие должности проводился впервые.

Как отметил г-н Петренко в ходе брифинга 8 июня, «руководители Координационного центра, временно исполняющие обязанности» в письмах призывали не коммуницировать с министром юстиции. Кроме того, отдельные представители аппарата якобы призывали к прекращению работы, преследуя личные амбиции. Тем не менее министром было принято решение отсрочить назначение нового руководителя Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Адвокаты системы БПП, наблюдавшие конфликт со стороны, высказывали разные причины его возникновения, в том числе и стремление контролировать финансовые ресурсы центров, и желание государства влиять на процессуальную позицию адвокатов в делах.

Однако к вечеру 8 июня эмоции улеглись, и участники заявили о необходимости решать назревшие проблемы совместно. «Мы получили даже больше, чем мы изначально рассчитывали», — заявили собеседники в аппарате Координационного центра.

Нормы преткновения

Несовершенство правовых норм, а местами и откровенные пробелы создали ситуацию, когда обе стороны конфликта были формально правы.

Отметим, что предпосылки конфликта были заложены задолго до завершения конкурса. Положение о КЦ, утвержденное Кабинетом Министров Украины, в редакции от 26 апреля с.г. содержит неопределенные нормы. В соответствии с пунктом 16 Координационный центр возглавляет директор, назначаемый и увольняемый госсекретарем Минюста. Конкурс может проводиться в порядке, определенном Минюстом. Однако общественность не протестовала против принципа формирования конкурсной комиссии с преимущественным представительством Минюста.

Но главная проблема в том, что Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» не содержал никаких положений насчет необходимости проведения конкурса на должность директора КЦ. «Необходимо установить четкие критерии отбора кандидатов на данную должность, законодательно определить порядок и основания назначения и увольнения, а также срок полномочий. Эти правила целесообразно закрепить в законе, чтобы исключить любые возможности влияния со стороны Минюста и других госорганов», — заявил зампредседателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев. К слову, такую же рекомендацию предоставил в 2016 году Совет Европы. Видимо, недостаточное внимание к этим вопросам связано с высоким доверием, оказанным Андрею Вишневскому.

Безусловно, объявление о конкурсе не соответствовало требованиям, которые, например, выдвигает статья 23 Закона «О Государственной службе». Утвержденный порядок содержал немало оценочных норм вроде пункта 21: «Конкурс проходит в форме собеседования, в ходе которого комиссией оценивается уровень профессиональных знаний и личные качества кандидатов».

Во включении представителей Минюста в конкурсную комиссию протестующая общественность увидела потенциальный конфликт интересов. Наличие частного интереса могло повлиять на объективность решения. Статья 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции» определяет частный интерес как «любой имущественный или неимущественный интерес лица, в том числе обусловленный личными… или другими внеслужебными отношениями», а пребывание на одной работе — это как раз служебные отношения. Следовательно, формирование такой комиссии не нарушило конкретных норм законов.

Тем не менее данный случай показал, что интересы легитимизации в нашей стране способны превалировать над формальными требованиями.

Взгляд в будущее

Стало известно, что новый конкурс все же будет проведен, а его сопровождением займутся авторитетные правозащитные организации. К слову, и.о. директора КЦ Мирослав Лавринок заявил, что не намерен участвовать в новом конкурсе. «Рядовых клиентов не интересует, кто будет директором КЦ, но в то же время они должны быть уверены, что, несмотря на убеждения директора или других возможных политических составляющих, это не повлияет на уровень предоставляемой им помощи» — так считает Сергей Алексеев.

Что заставило Минюст изменить свою позицию: общественный резонанс, мнение международных доноров или позиция адвокатского сообщества? «Полагаем, что сработало все вместе», — высказал мнение собеседник в КЦ.

Сами представители КЦ заявили, что «готовы обсуждать только будущее, но не прошлое». Обе стороны конфликта обещают не допустить преследований «инакомыслящих», в том числе в дисциплинарном порядке. Министр юстиции уже анонсировал проведение реформы в сфере БПП, которая будет включать в том числе повышение ставок гонораров. Одним из сценариев является оптимизация системы, а другим — ее усовершенствование и дальнейшая автономизация центров. Очевидно, что после значительного перенапряжения система получила новый импульс к развитию, и общественность будет вовлечена в сферу БПП в большей мере.