Международная торговля

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Частная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Частная практика)

М. Лавринович выступил на международной бизнес-конференции в Милане

III Международная конференция «Передовая практика корпоративного управления», которая проходила в Милане 19–22 июня, собрала руководителей крупных компаний с Украины, из Казахстана, России, Беларуси и других стран СНГ для обсуждения вопросов совершенствования корпоративного управления и принятия эффективных бизнес-решений. Максим Лавринович, управляющий партнер Lavrynovych & Partners Law Firm, в своем выступлении говорил о необходимости внедрения комплаенс-политик и процедур в крупных компаниях как о механизме контроля деятельности организации, а также о прохождении необходимых комплаенс-проверок при принятии решения о международном инвестировании.

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