Международная торговля

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Частная практика

№ 27 (1019) Международная торговляот 11/07/17 (Частная практика)

Sayenko Kharenko представила интересы Волжского абразивного завода и Торгового дома «Александр» в антидемпинговом расследовании

Команда практики международной торговли Sayenko Kharenko успешно представила интересы производителя карбида кремния ОАО «Волжский абразивный завод» и локального дистрибьютора ООО «Торговый дом «Александр» в антидемпинговом расследовании в отношении импорта на Украину шлифовальных кругов на керамической связке, изготовленных в Российской Федерации.

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