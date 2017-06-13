Недвижимость

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№ 24 (1016) Недвижимостьот 13/06/17 (Самое важное)

Преодоление вето

ВККС провела первые пленарные заседания для решения судьбы кандидатов, имеющих негативные заключения ОСД

6 июня с.г. стартовали пленарные заседания Высшей квалификационной комиссии судей Украины по рассмотрению вопроса о подтверждении кандидатами на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда способности осуществлять правосудие. Эти кандидаты получили заключения Общественного совета добропорядочности о несоответствии критериям профессиональной этики и добропорядочности.

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