Наследственное право

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Репортаж

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Репортаж)

Успешный код

Залогом успешной работы комплаенс-политики компании является внедрение и мониторинг антикоррупционной программы — участники II International Compliance Forum

Кристина Пошелюжная ,

Алексей Насадюк ,

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Если еще год назад существование антикоррупционной политики в компании считалось правилом хорошего тона, то сегодня это стало «золотым правилом поведения», чего нельзя сказать об антикоррупционной политике государства: год назад заместитель председателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак был настроен оптимистически, а сегодня антикоррупционные процессы напоминают ему контрреволюцию… или современный самолет, ­который уже год стоит на взлетной полосе из-за отсутствия экипажа и топлива — политической команды и ­политической воли. Лакмусовой бумажкой всей антикоррупционной политики, по словам г-на Чумака, может стать только введение неотвратимости наказания за коррупционные нарушения, но пока в процессе реализации антикоррупционной политики наша страна ни на шаг не продвинулась.

Государство и комплаенс

Участники II International Compliance Forum 20 сентября с.г. вспоминали о прошлогоднем форуме, посвященном этой же тематике, и подводили итоги года. Несменным организатором не имеющего аналогов на Украине International Compliance Forum выступила газета «Юридическая практика». Генеральный партнер форума — компания PwC Legal, экспертный — МЮФ DLA Piper Украина, профессиональный — Ekvita.

Юристы, представители государственных органов, юрисконсульты и иностранные гости размышляли о комплаенсе, во главу угла которого поставлен антикоррупционный вопрос.

«Пропасть нельзя перепрыгнуть на 99 %. И даже на 99,9 %. Пропасть либо перепрыгнешь, либо нет», — открывая панельную дискуссию «Государство и комплаенс» провела аналогию модератор, партнер, руководитель практики решения споров и государственного регулирования бизнеса МЮФ DLA Piper Украина Ольга Ворожбит. Так и с коррупцией в стране: мы ее либо преодолеем, либо нет. И начинать нужно с себя.

Вот, к примеру, заместитель бизнес-омбудсмена Ярослав Грегирчак рассказал о новой программе — Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса. «Драйверами» этой инициативы являются Совет бизнес-омбудсмена, Европейский банк реконструкции и развития и Организация экономического сотрудничества и развития. Уже 46 украинских и международных компаний подписали декларацию о добропорядочности. Учредительное собрание должно состояться 9 октября с.г. Целью создания сети является продвижение идеи этического и ответственного ведения бизнеса. По мнению г-на Грегирчака, сеть не должна стать неким «элитным клубом», но кандидаты-компании обязаны пройти процедуру верификации и соответствовать высоким стандартам.

По словам Ярослава Грегирчака, в одном из последних системных отчетов содержится вывод: чем лучше компания выстроила свои комплаенс-функции, если добропорядочность для нее не пустой звук, если есть понимание конфликта интересов и т.д., тем меньше компания уязвима перед внешними рейдерскими атаками.

Несмотря на то что государственная антикоррупционная политика, мягко говоря, хромает, флагман антикоррупционных органов — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — сбавлять обороты не собирается. В этом заверил присутствующих детектив НАБУ Артем Крикун-Труш. Да, по отношению к заявителям НАБУ ощущает сильный «голод». Да, в сознании граждан штампы а-ля «все правоохранительные органы коррумпированы» воцарились прочно. Да, коммуникация бизнеса и правоохранителей осуществляется сквозь призму презумпции недоверия. Но построение эффективной коммуникации между гражданами, бизнесом и НАБУ может стать залогом перехода от презумпции недоверия к презумпции доверия.

Г-н Крикун-Труш подчеркнул, что украинское законодательство уже содержит достаточное количество инструментов, позволяющих защитить разоблачителей. Главное — научиться не бояться.

Бизнес возлагает большие надежды на НАБУ. На этом акцентировала внимание партнер АО Arzinger Екатерина Гупало. Но если, к примеру, международная компания стала участником судебного процесса, в котором судья задействован в коррупционной схеме оппонентов, то едва ли им будет известно о фактах требования неправомерной выгоды. Одни догадки. Судьи-коррупционеры довольно искусны — они выдерживают процесс, а решение выносят незаконные.

Руководитель юридического направления в странах Центральной Европы Kimberly-Clark Дмитрий Федечко отметил, что в НАБУ поступает большое количество заявлений и жалоб, и это большой груз ответственности. Но Kimberly-Clark делает все возможное, чтобы вселять веру в то, что работать правильно можно. Компания не дает взяток. Ее подрядчики, агенты также должны отвечать таким требованиям. И если Kimberly-Clark станет известно о факте требования неправомерной выгоды, она заявит в соответствующие органы. Главное — обеспечить гарантии безопасности разоблачителя.

Как уже говорилось, начинать нужно с себя.

Ответственность с акцентом

В фокусе второй сессии форума оказалась трансграничная ответственность бизнеса. Модератором выступила руководитель практики комплаенса PwC Legal Анна Липская. Она проанализировала особенности адаптации глобальных комплаенс-программ к национальной специфике. При внедрении антикоррупционных программ самым главным становится наличие политической воли руководства компании. Важно создать четкие правила и довести их до сведения всех сотрудников компании. Спикер рекомендует определить сферы, которые могут быть подвержены коррупционным рискам, и постоянно пересматривать антикоррупционную программу. И не только в связи с изменением законодательства, но и по причине изменения бизнес-модели компании.

Если говорить о построении культуры integrity в процессе комплаенса, то проблема взяточничества вызывает большие вопросы. На этом заострил внимание партнер Ekvita Анар Каримов (Азербайджан). В связи с увеличением масштабов взяточничества в прошлом году был введен новый международный стандарт ISO 37001, цель которого — помочь компаниям внедрить систему менеджмента противодействия коррупции. ISO предполагает, что любая организация до внедрения стандарта в комплаенс-систему должна провести предварительную оценку своих рисков и в зависимости от их оценки составлять и выстраивать свою комплаенс-систему.

Предположим, компания внедрила антикоррупционную политику. как же проводить мониторинг ее соблюдения? Стоять за плечом сотрудника? Едва ли. Ответ на этот вопрос озвучил советник, руководитель практик комплаенса и права ЕС ЮФ Redcliffe Partners Арио Дехгани: нужно проводить внутренние расследования. Основная задача расследования — «остановить кровотечение». В процессе расследования важно все документировать и надлежащим образом хранить собранные данные. Коммуникация должна быть на высоком уровне, а сотрудники не должны бояться проверки. Также нужно понимать, что в коррупционных схемах может быть задействовано руководство компании.

Советник, руководитель комплаенс-практики киевского офиса МЮФ Kinstellar Ирина Николаевская сосредоточилась на требованиях FCPA (Foreign Corrupt Practices Act, Закон США о коррупции за рубежом) и UK Bribery Act (Закон Великобритании о взяточничестве). UK Bribery Act применяется к коррупционным правонарушениям с участием иностранного элемента и без его участия, бремя доказывания лежит на компании, срок давности не ограничен, как, впрочем, и размер штрафа для юридических лиц. FCPA применяется к коррупционным правонарушениям исключительно с участием иностранного элемента, бремя доказывания лежит на обвинителе, срок давности составляет пять лет (но на практике десять лет и больше), а сумма штрафа — двойной размер полученной выгоды.

Подвела итоги сессии старший юрист Lavrynovych & Partners Law Firm Анна Буквич. Так, она выделила два основных тренда трансграничной ответственности бизнеса: увеличение в геометрической прогрессии штрафов и кооперация, тесное международное сотрудничество по коррупционному вопросу.

Комплаенс по-украински

Украинские реалии выявления и устранения комплаенс-рисков, а также практику расследования комплаенс-нарушений участникам форума презентовали руководитель практики фармацевтики и здравоохранения PwC Legal Александр Пшенишнюк, управляющий партнер Gryphon Investment Consulting Group Елена Линник, руководитель группы по юридическим вопросам Кластера стран Восточной Европы и Беларуси BASF T.O.V. Григорий Ситенко, руководитель практики защиты бизнеса ЮФ GOLAW Игорь Винницкий и Даниил Глоба, заместитель директора по правовым вопросам YouControl. Модерировала дискуссию Светлана Хеда, cоветник, руководитель практики трудового права и комплаенса, руководитель антикоррупционного направления ЮФ Sayenko Kharenko.

Александр Пшенишнюк говорил о выявлении и устранении комплаенс-рисков в контексте due-diligenсe контрагентов как о предпосылке построения надежных и доверительных отношений с бизнес-партнерами. «Такие вещи, как комплаенс, безвозвратно вошли в нашу жизнь», — подчеркнул докладчик. А одной из тенденций он назвал появление отдельной позиции комплаенс-офицера во все большем количестве компаний. Г-н Пшенишнюк рассказал, как происходит процесс проверки контрагентов, призвав участников задуматься о том, насколько они владеют информацией о своих бизнес-партнерах и разработаны ли механизмы реагирования на возможные риски.

Григорий Ситенко поделился алгоритмами построения комплаенс-функции в компании, налаживания ее взаимодействия с другими структурными подразделениями, адаптации глобальных программ к специфическим условиям конкретных государств. Оптимальными он назвал модели, при которых комплаенс-функция осуществляется отдельным должностным лицом (комплаенс-офицером) либо поручена юридическому департаменту компании.

Елена Линник рассказала о том, чем комплаенс отличается от других способов выявления и предотвращения рисков и нарушений. Она подчеркнула, что для бизнеса комплаенс становится стратегическим элементом в управлении, начиная от корпоративного управления и заканчивая всесторонним риск-менеджментом. А говоря о расследовании комплаенс-нарушений, г-жа Линник очертила основные направления, в которых должна проводиться комплексная проверка бизнеса, в частности, это анализ правового и финансового блоков, ІТ-безопасности, регуляторных и этических стандартов. Обязательный элемент, по мнению докладчика, международный комплаенс. На основании полученных сведений проводится оценка рисков, а на завершающей стадии происходит внедрение системы комплаенс-контроля.

Опытом внутренних расследований, но в контексте уже состоявшихся нарушений поделился Игорь Винницкий. Он, в частности, рассказал, как организовать систему внутренних проверок, кого к этому следует привлечь, что проверять, как работать с учредителями, топ-менеджментом, отдельными структурными подразделениями компании и что, собственно, делать с полученной информацией.

В завершение сессии выступил Даниил Глоба. Его доклад был посвящен практическим аспектам и инструментам выявления рисков в сфере публичных закупок, а также последствиям сделок с непроверенными контрагентами.

Высокие риски

Разноплановой оказалась сессия «Индустрии высокого риска», модератором которой выступила Татьяна Харебава, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права Spenser & Kauffmann. Юристы обратили внимание на то, что общего в таких отраслях, как высокие технологии и нефтегазовый комплекс, и чем они отличаются.

Началась работа сессии с доклада замминистра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина. Он признал, что к масштабной кибератаке перед Днем Конституции наша страна оказалась не совсем готовой. Не были наработаны внутренние правила как в госучреждениях, так и корпоративном секторе. Первой реакцией государства стал пост в Facebook вице-премьера Павла Розенко, который в шутливой форме сообщил о кибер­атаке на компьютеры правительства, что только усилило панику. Незамедлительно отреагировали на ситуацию сотрудники Госспецсвязи, организовав семинары по информбезопасности. Способом повышения надежности защиты является создание подразделений в бизнес-среде, которые смогут делать анализ надежности систем защиты определенных предприятий. Речь идет о так называемых командах реагирования CERT (computer emergency response team), которые станут основой осуществления регулирования в корпоративном секторе. «Монополия государства в контроле — это не всегда хорошо», — заявил замминистра. По словам г-на Золотухина, Мининформполитики исходит из приоритета борьбы не только с кибернетической опасностью, но и с информационной. Если первое понятие включает технические аспекты, то второе учитывает репутационные.

Впрочем, не только в информационной сфере наблюдается несерьезность отношения к правилам. Как подчеркнула управляющий юридической и комплаенс-службы ООО «Филипс Украина» Анна Жарова, мешает внедрению передовых процедур менталитет. Однако его можно несколько изменить. Нужно так строить отношения внутри компании с комплаенс-офицером, чтобы сотрудники видели в нем не «полицейского», а защитника, человека, которому хочется доверять. Также она отметила, что пока наличие комплаенс-программ не смягчает ответственности компании перед АМКУ. Хотя подобные месседжи в пользу бизнеса уже озвучиваются Комитетом.

Традиционно более склонными к взяточничеству считались компании в сфере Oil & Gas. Примечательно, что энергетические ресурсы сосредоточены в тех странах, где риск коррупции намного выше. Об этом заявил юрисконсульт компании «БиПи» (регион Азербайджан, Грузия, Турция) Тогрул Ахмедов. Сегодня активность международных антикоррупционных организаций намного выше, что заставляет компании по-иному относиться к принципам комплаенса. Как подчеркнул докладчик, минимальное вмешательство государства в экономику еще не гарантирует отсутствия коррупции. Важен также уровень правовой культуры. Наименее распространена коррупция в скандинавских странах, хотя там существует сильное регулирование. Явление коммерческой коррупции относительно новое, хотя в международной практике его понимание постоянно совершенствуется. Показательным кейсом в плане коммерческой коррупции является дело французской компании Total, которая была уличена в подкупе при выходе на рынок Ирана.

Тему энергетики, точнее — нового рынка электроэнергии затронул и старший советник, руководитель юридического направления «КПМГ-Украина» Юрий Кацер. Модератор задала спикеру вопрос: «Насколько новый закон станет достаточной гарантией защиты от злоупотребления?». По словам г-на Кацера, закон писался с привлечением самых заинтересованных сторон. Новые требования к корпоративному управлению предусматривают разделение разных функций. Для юристов будет много работы: «Для юристов это плюс, а для бизнеса — минус».

Новые подходы к противодействию коррупции влекут за собой не только репутационные риски.

В завершение сессии свой доклад на тему специальной конфискации представил руководитель практики уголовного права ЮФ Integrites Владимир Рудниченко. Приговор может стать существенным препятствием для развития бизнеса. 95,7 % санкций статей Особенной части Уголовного кодекса Украины предусматривают возможность спецконфискации. В то же время апелляционные суды в последнее время более принципиально реагируют на процессуальные нарушения.

Комплаенс без границ

О том, какие лучшие мировые практики уже присутствуют в нашей стране, а какие еще стоит позаимствовать, говорили на сессии «Международный комплаенс». Ее модератором выступил руководитель практики корпоративного права и M&A ЮФ Evris Сергей Бенедисюк.

Фундаментом образцовой комплаенс-политики должны быть ценности, а не закон. Такие тезисы озвучил эксперт по коррупционным рискам Vodafone Украина Игорь Щедров. Коррупция определяется сегодня не только как незаконное злоупотребление властью в личных интересах, но и как неэтичное злоупотребление властью. Это включает, помимо взяточничества, финансирование, к примеру, определенных политических партий. Отдельные действия могут быть не запрещены по законам страны, но компании все равно должны считать их неприемлемыми. В практике Vodafone был такой случай, когда компания отказалась участвовать в финансировании благотворительного мероприятия, узнав, что к нему имеет отношение одна из политпартий. В основе ценностей компаний должно лежать уважение к правам и свободам человека, социальному равенству и справедливости, убежден г-н Щедров.

О комплаенсе как о составляющей безопасности международной компании рассказал директор COSA Павел Верхняцкий. Не всегда бизнес понимает, зачем нужен комплаенс. Отдельные фирмы считают, что попросту не смогут ничего продать, если будут соблюдать все правила. По мнению других, комплаенс представляет собой чересчур зарегулированную систему. Задача комплаенса сводится прежде всего к превенции рисков, то есть важно разработать четкие процедуры и этапы. Речь идет о политике, позволяющей «быстро распутать схему, по которой действовали злоумышленники». Комплаенс-политику можно настроить таким образом, чтобы она осуществлялась из центра (хед-офиса) и в обход местного менеджмента. Часто местные руководители глобальных компаний связаны с определенными подрядчиками или политиками. В условиях ограниченности ресурсов следует сделать выбор в пользу комплаенс-службы, а не службы безопасности, убежден эксперт.

Можно предположить, что параллельное сосуществование и службы безопасности и комплаенс-службы приведет к конфликту. Более того, не всегда комплаенс-службе удается наладить взаимоотношения с юридическим отделом, если соответствующие функции в компании разделены. На этот счет своим опытом поделился директор по предотвращению и противодействию коррупции, советник президента ГП «НАЭК Энергоатом» Олег Полищук. Указанные подразделения могут по-разному трактовать те или иные нормы законодательства, например, относительно того, стоит ли подавать декларации тем или иным уполномоченным лицам. Поскольку законодательство так и не разъяснило, кто относится к «должностным лицам юридических лиц публичного права», проблема представляется серьезной. Разумеется, что в случае возникновения противоречий лучше подавать декларацию во избежание возможной ответственности.

Как освободить от ответственности компанию? Такой практический вопрос в ходе выступления поднял Павел Беспалов, начальник юридического отдела и отдела корпоративной этики СНГ и Румынии Dr. Reddy’s Laboratories. В США реализуется пилотный проект Департамента юстиции США, предусматривающий условия освобождения от санкций: добровольное сообщение, полное сотрудничество, своевременное и адекватное возмещение. Также необходимы активное расследование и увольнение недобросовестных сотрудников. В британском Bribery Act предусмотрена ответственность, в частности, за невозможность руководства предотвратить взяточничество. Условия освобождения по этому закону следующие: периодический пересмотр программ и мониторинг, тренинги для сотрудников, действенная поддержка комплаенса со стороны менеджмента, а также меры, пропорциональные рискам компании. Комментируя опыт Украины, спикер отметил введенную в Уголовный кодекс статью 963 (основания для применения к юрлицам мер уголовно-правового характера). Если компания докажет, что выполнила все требования, предусмотренные законом, то она не будет нести ответственности за коррупционные деяния ее сотрудника (можно усмотреть схожесть с британской моделью). Формула «комплаенс + этика» обеспечивает 80 % успеха, резюмировал г-н Беспалов.

Мастер-класс

Комплаенс для каждого

«Комплаенс-тренинг: «остаться в живых» — мастер-класс с таким многообещающим названием провела Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина». Она рассказала о наработках «Хенкель» по обучению своего персонала: как помочь сотрудникам компании разобраться в «дебрях» комплаенса и объяснить важность комплаенса в ежедневной работе каждого.

Четыре блиц-тренинга, посвященные различным потенциально рисковым ситуациям, возникающим в работе FMCG-компании, проиллюстрировали основные формы обучения, а также разнообразные подходы к подаче учебного материала. Интерактивность обеспечили участники форума, ассистировавшие г-же Лукьяновой при объяснении нюансов того или иного тренинга.

К примеру, блиц-тренинг «Обучение с тренером» касался злоупотребления доминирующим положением на рынке. «Если вы заметили доминирующее положение — сообщите комплаенс-офицеру», — призывала анимированная иллюстрация к тренингу. Г-жа Лукьянова и Владимир Саенко (партнер ЮФ Sayenko Kharenko), сыгравший роль руководителя промышленной компании, детально обсудили, в каких случаях компания занимает доминирующее положение на рынке, какие существуют подводные камни и какие есть возможности правомерного поведения.

В ходе мастер-класса также были продемонстированы блиц-тренинги «1 to 1», «Самостоятельное обучение», «Онлайн (для менеджеров)». Как рассказала Ольга Лукьянова, все менеджеры компании обязаны регулярно проходить онлайн-тестирование, в ходе которого выявляется уровень их осведомленности в вопросах комплаенса.

Перечень тренингов, используемых в «Хенкель», продемонстрированными примерами не ограничивается. Также практикуются вводные и личные тренинги, инструктажи, симуляция проверок АМКУ, регулярные информационные рассылки. «Комплаенс — это комплекс мер, все то, что позволит вам оставаться в правовом поле», — резюмировала Ольга Лукьянова.

Мнения

Путь к успеху

Анна ЛИПСКАЯ, адвокат, руководитель практики комплаенса PwC Legal

Нас как представителей международной компании очень радует, что практике комплаенса на Украине уделяют все больше внимания, увеличивается количество субъектов экономической деятельности, которые принимают для себя правила ведения бизнеса в соответствии с международными стандартами комплаенса.

Отдельно хочется отметить шаги государства в этом направлении, внедрение антикоррупционных программ, создание различных институтов с целью повышения уровня этики рыночных отношений в стране.

Приятно быть частью процесса построения практики комплаенса в нашем государстве, посещая такие мероприятия, как II International Compliance Forum, делиться своими знаниями и наработками, а также изучать опыт коллег по рынку. В этом году программа форума как нельзя лучше объединила в себе теорию и практику, чтобы показать важность внедрения комплаенса для успешного ведения бизнеса и функционирования экономики в целом, ознакомить с опытом внедрения комплаенс-программ в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также рассказать о том, какие успехи уже есть на этом поприще на Украине и к чему еще нужно стремиться.

На мой взгляд, путь успеха для украинского бизнеса — перенимать и рационально адаптировать для себя международный опыт, внедряя на его основе эффективные системы комплаенса, объединяющие глобальные тренды и национальные особенности.

Новые стандарты

Анар КАРИМОВ, партнер Ekvita (Азербайджан)

Несмотря на относительную новизну стандарта 37001 (системы управления по борьбе со взяточничеством), который был принят осенью прошлого года, многие компании в Украине уже хорошо осведомлены о данном стандарте и осознают его важность. Они видят, что имплементация данного стандарта предоставляет возможность повышения эффективности и внедрения прозрачности в управление компанией. И, конечно же, они понимают, что данная имплементация должна поддерживаться руководством (топ-менеджментом), которое обязано систематически прилагать усилия по развитию и поощрению данной системы в рамках компании и среди персонала.

Практика сертификации пока на очень раннем этапе своей формирования, складываются её новые элементы и аспекты. И это происходит не только на Украине, но и на всем правовом пространстве СНГ. Например, мы в Эквите являемся пока первыми, кто получил сертификат по стандарту 37001. Не надо забывать, что сертификация – это не одноразовый процесс, так как после подготовки к сертификации и прохождения самой сертификации, стандарт требует его постоянного применения в деятельности компании и контроля за его исполнением. Следовательно, компаниям на Украине следует быть готовыми к обеим стадиям данного процесса. Сегодня на нашем семинаре мы были свидетелями того, что компании уже предпринимают серьезные шаги в этом направлении и в скором времени мы сможем увидеть успехи украинских компаний по внедрению данного нового стандарта.