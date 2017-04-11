Защита экономической конкуренции

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Судебная практика

№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Судебная практика)

Прямое включение

Нарушение сроков возврата порождает обязанность покупателя оплатить весь полученный по договору поставки товар, включая нереализованный

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Реализация большинства товаров в рознично-оптовых торговых сетях сегодня осуществляется, как правило, по договорам поставки с отсрочкой платежа. В случае нереализации товара до истечения срока годности или в оговоренный условиями договора срок нереализованный товар возвращается производителю и не подлежит оплате. Можно говорить, что в деловом обороте сформировалась практика, когда все риски нереализации товара лежат на производителе — поставщике товара. Однако, как подтверждает последняя судебная практика, это не всегда так.

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