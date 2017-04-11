Защита экономической конкуренции

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№ 15 (1007) Защита экономической конкуренцииот 11/04/17 (Самое важное)

Коммерческое преимущество

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Юристы и предприниматели выясняли особенности ведения бизнеса в украинских условиях. Площадкой для обсуждения стала проходящая в НСК «Олимпийский» Международная специализированная выставка ритейла и девелопмента Retail & Development Business Expo-2017. Экспонентами выставки стали несколько десятков украинских и зарубежных компаний, работающих в сферах коммерческой недвижимости, торговли и юридических услуг.

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