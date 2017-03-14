Свободная торговля

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Анонс

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Анонс)

Балансовая сцена

Как соблюсти баланс интересов кредиторов и должников, а также другие актуальные вопросы института несостоятельности — в фокусе II Форума по реструктуризации и банкротству

Марина Бахолдина

«Юридическая практика»



Реструктуризация и банкротство, увы, прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Но мы знаем, как найти выход и сделать эти процессы цивилизованными. 29 марта с.г. «Юридическая практика» проведет уже второй форум по реструктуризации и банкротству.

Мы обсудим развитие института несостоятельности и его глобальные тренды, цели, эффективность применения и финансирование процедур банкротства, проблемы и перспективы саморегулирования профессии арбитражных управляющих, банкротство физических лиц, проблемы в сопровождении процедур банкротства, особенности финансовой реструктуризации. И главное — нас ждет баттл «Баланс интересов кредиторов и должников в процедурах банкротства».

Экспертное обсуждение

Сергей ШКЛЯР, заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы

Форум по ре­структуризации и банкротству — важное и ожидаемое событие, которое дает возможность собрать экспертов в этой сфере для обсуждения актуальных вопросов и проблем.

Процедура финансовой реструктуризации предусмотрена для должников, деятельность которых потенциально перспективна, но они испытывают временные финансовые трудности в результате стремительной девальвации национальной валюты, потери рынков сбыта, падения доходов и маржинальности и по другим причинам. Сейчас большинство банков-кредиторов или не могут прийти к согласию относительно стратегий работы с такими должниками, или, не имея инструмента для реструктуризации либо урегулирования, проводят принудительные действия по взысканию задолженности, что влечет за собой банкротство, уменьшение рабочих мест, уменьшение налоговых поступлений и стагнацию экономики. Это — замкнутый круг проблем.

Закон Украины «О финансовой реструктуризации» предусматривает возможность сохранения таких должников путем уменьшения финансовой нагрузки и восстановления их активной деятельности, предоставляет налоговые льготы должникам и банкам, освобождает банки от санкций за нарушение отдельных нормативов при реализации плана реструктуризации и имеет много других преимуществ, которые направлены на восстановление бизнес-активности.

Участники форума смогут узнать, на каком этапе находится внедрение процедуры финансовой реструктуризации и как совершенствование нормативно-правового регулирования института финансовой ре­структуризации может помочь преодолению экономического кризиса.

Кульминационный момент

Олег МАЛИНЕВСКИЙ, партнер ЮК FCLEX

Всеукраинский форум по реструктуризации и банкротству проводится в кульминационный момент судебно-правовых реформ. Совсем скоро заработает обновленный Верховный Суд и совершенно новый для наших реалий институт частных исполнителей. Но даже эти нововведения могут оказаться бессильными в случае неплатежеспособности должника, часто намеренно доведенного до банкротства.

Решению не способствует и существующая процедура банкротства — несбалансированная, противоречивая и неспособная обеспечить справедливый баланс интересов кредиторов и должника. Поэтому именно профессиональное юридическое сообщество, объединившись, должно выступить идейным локомотивом необходимых изменений.

Убежден, что лучшим местом для формирования общих позиций станет форум, ведь широта тематики мероприятия (начиная от общего вектора развития института неплатежеспособности и заканчивая более прикладными вопросами судебной процедуры, финансовой реструктуризации, банкротства банков и физических лиц) не позволит обойти вниманием наиболее актуальные аспекты всей отрасли.

Если вам небезразличны вопросы банкротства и реструктуризации, если вы хотите поделиться своим видением этой проблематики — мы будем очень рады увидеть вас среди участников форума.

Баланс интересов

Глеб БОНДАРЬ, партнер, руководитель практики финансового права и реструктуризации ЮФ AVELLUM

Считаю, что этот форум очень своевременен и актуален. Тема долговых ре­структуризаций стала «горячей» с 2008 года, продолжает сейчас быть «живой» и будет оставаться актуальной еще не один год.

Форум обещает быть интересным в контексте предложенных для обсуждения вопросов, среди участников — представители судейского корпуса, бизнеса, практикующие юристы. На сессии № 5, которую я буду модерировать, в конце дискуссии мы попытаемся ответить на такие вопросы: баланс интересов кредиторов и должников в процедурах банкротства — это хорошо или плохо, возможен ли такой баланс, и, если да, то в чем он заключается.

Обсудить новеллы

Алексей КАТАСОНОВ, директор, руководитель практики реструктуризации и банкротства АО PwC Legal

Приглашаю всех принять активное участие в работе третьей сессии, посвященной обсуждению новелл законодательства и имплементации процедур, регулирующих механизмы финансовой реструктуризации.

Считаем, что запланированные к рассмотрению в рамках сессии вопросы весьма актуальны. Так, в ближайшие три года, после вступления в силу Закона Украины «О финансовой реструктуризации», направленного на решение накопившихся в секторе проблем, банкиры и юристы ожидают проведения масштабных финансовых ре­структуризаций.

В частности, новый закон предлагает ряд преимуществ и стимулов к урегулированию проблемной задолженности для кредиторов и должников. Приходите на нашу сессию — мы расскажем о наиболее значимых положениях, а также поделимся нашим опытом защиты интересов кредиторов в ходе реструктуризации.

Повышение эффективности

Диана КОЗЛОВСКАЯ, управляющий партнер ЮК Elite Consult Group, арбитражный управляющий

29 марта с.г. состоится II форум по реструктуризации и банкротству, в котором наша компания уже второй раз будет принимать участие в качестве партнера. Для меня лично, как и для многих других специалистов, это площадка для открытого общения практиков, обмена опытом и обсуждения острых тем нашей профессиональной деятельности. Повышение эффективности рынка проблемных активов, совершенствование существующих процедур в свете последних мировых тенденций, решение насущных проблем погашения задолженности в кризисных условиях — это самые актуальные вопросы, ответы на которые мы будем искать всем сообществом арбитражных управляющих и других специалистов отрасли.

Ситуация в стране остается достаточно сложной. Впрочем, уменьшение долгового бремени посредством процедуры антикризисного управления имуществом банкрота, своеобразный «клининг» субъектов хозяйствования, которые оказались в статусе должников по различным причинам, позволит улучшить деловую атмосферу и сделать нашу страну инвестиционно привлекательной, и мы с радостью поделимся с присутствующими своими соображениями по этому поводу.

Глобальные тренды

Антон МОЛЧАНОВ, старший юрист, руководитель практики банкротства АО Arzinger

Анонсируя создание отдельной практики банкротства в АО Arzinger, мы решительно настроились не ограничивать себя работой только в национальном праве. Как результат наши публикации о новеллах и проблемных аспектах украинского банкротства регулярно издаются в IBA Insolvency & Restructuring International, юристы АО Arzinger регулярно выступают на мероприятиях Комитета по банкротству AIJA. Два года подряд мы принимаем участие в ежегодной Конференции по банкротству IBA, собирающей свыше 300 профессионалов со всего мира. Лично для меня — больша я честь стать офицером Секции по банкротству IBA с 2016-го по 2018 год — первым из числа украинских юристов за все время существования Ассоциации, и для меня это большая честь

Форум «Юридической практики» — это прекрасная платформа для того, чтобы обсудить с коллегами глобальные тренды в банкротстве: от обновленных правил банкротства в ЕС и трансграничных моделей до реформирования и имплементации модельного закона о банкротстве UNCITRAL.

Неотъемлемая часть

Владимир ПАВЛЕНКО, советник МЮФ Integrites

Юридические услуги в области банкротства и долговой реструктуризации всегда были неотъемлемой частью судебной практики. На фоне растущей конкуренции среди юридических фирм, общего сужения объемов рынка юридических услуг и откровенного демпинга отдельных конкурентов банкротство и реструктуризация остаются одними из самых сложных и самых востребованных услуг, спрос на которые продолжает расти. Несмотря на тенденцию к общему уменьшению количества дел о банкротстве, большинство процессов длятся годами, а уровень погашенных долгов составляет менее 10 % от общего размера признанных требований кредиторов, что указывает на системные проблемы в этой области, обсуждению которых и будет посвящен наш форум.

Я, в частности, расскажу о процессуальных диверсиях, используемых с целью уклонения от реализации активов банкрота, и о возможных методах ­противодействия со стороны кредиторов. Уверен: профессиональная дискуссия не оставит равнодушными ни должников, ни кредиторов.

Открытая дискуссия

Юлиан ХОРУНЖИЙ, старший партнер АО Ario

Больше всего я ожидаю проведения последней, 5-й сессии форума — баттла. В открытой дискуссии будем рассуждать о балансе интересов кредиторов и должников в Законе и в реальных делах о банкротстве. Думаю, будет так же горячо, как в судебных заседаниях по самым громким делам наших клиентов, чьи интересы мы защищаем, представляя в разных делах как должников, так и кредиторов. Ожидаю, что важное место на форуме займет дискуссия о правовых методах борьбы с активизировавшимися в последнее время рейдерами, защитой от которых могут быть управляемые процедуры банкротства. Также хочу обсудить с коллегами по юридическому рынку и представителями госорганов вопросы противодействия недобросовестной продаже залогового имущества в процедурах банкротства на всех этапах реализации таких схем.

Прогнозирую, что повышенным интересом также будут пользоваться параллельные секции, в ходе которых участники обсудят отдельно вопросы реализации имущества в процедуре банкротства и банкротства банков. Несмотря на то что «зачистку банковского рынка» в исполнении НБУ можно считать завершенной, процедуры ФГВФЛ еще долгое время будут находиться в центре внимания юридического рынка. Причем интерес к происходящему в этом секторе подогревают последние сообщения СМИ о возможных кадровых перестановках в НБУ и ФГВФЛ. Повлияют ли эти перестановки на процедуры распоряжения и реализации активов ликвидируемых банков, а если повлияют, то как? Хотелось бы получить ответы на эти вопросы и обсудить с коллегами дальнейшие перспективы развития рынков активов компаний-банкротов и неплатежеспособных банков.

Правовые позиции

Инна РУДНИК, старший юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

Нестабильная экономическая ситуация, скачки валюты, падение платежеспособности населения привели к увеличению количества дел о взыскании задолженности, результатом которых все чаще становится не списание денежных средств, а реализация имущества должника в связи с их отсутствием. Единицы заемщиков соглашаются с судебными решениями. Подавляющее большинство инициируют новые судебные дела, в том числе об обжаловании результатов публичных торгов. И хоть данная категория дел не относится к редким, судебная практика изменяется ежегодно. Дополнительным свидетельством тому служит количество правовых позиций Верховного Суда Украины.

Если ответ на вопрос, являются ли результаты торгов сделкой и распространяются ли на них положения статей 203, 215 Гражданского кодекса Украины, дан уже давно, то некоторые моменты оставляют возможность для неодинакового применения норм права. О том, какие именно нарушения могут стать основанием для признания результатов торгов недействительными, что нового в практике судов кассационных инстанций и как на это смотрит Верховный Суд Украины, мы поговорим 29 марта 2017 года в рамках темы «Обжалование результатов публичных торгов».

Оживить бизнес-активность

Юрий КАЦЕР, старший советник, руководитель юридической практики «КПМГ-Украина»

По данным НБУ, на конец января 2017 года сумма задолженности корпоративного сектора перед банками по кредитам составляла около 725 млрд грн. При этом, по разным оценкам, проблемной является около 30-50 % такой задолженности. В этом контексте форум по реструктуризации и банкротству, особенно панель, связанная с финансовой реструктуризацией, является весьма актуальным, в частности, для крупных предприятий и банков, тем более что в этом году впервые будет проводиться столь широкое публичное обсуждение как Закона «О финансовой реструктуризации», так и подзаконных нормативных актов, принятых с целью имплементации его положений и запуска реструктуризационных проектов.

Особую актуальность обсуждению придает то, что на данный момент процедура еще не запущена и не отработана, что порождает опасения и сомнения потенциальных участников процесса. Собственно, об этом будет мое выступление, посвященное рискам и сложностям, с которыми могут столкнуться как должники, так и кредиторы при проведении финансовой реструктуризации. В частности, планирую обсудить с участниками форума такие проблемные моменты, как юридические и налоговые риски реализации некоторых реструктуризационных инструментов (конвертация долга в капитал ООО, уменьшение уставного капитала, приобретение кредитором контроля над должником), существенные штрафы за нарушение обязательств по раскрытию информации, несогласованность положений о моратории с законодательством об исполнительном производстве, неоднозначность положений о влиянии реструктуризации на возможность инициирования процедуры банкротства. Также интересной обещает быть дискуссия по вопросам влияния негативного IBR-отчета на финреструктуризацию, влияния моратория на требования непривлеченных кредиторов, оснований оспаривания реструктуризационных сделок/операций в случае последующего банкротства должника, лишения должника права на обращение в арбитраж, полномочий арбитража в отношении споров, возникающих после утверждения плана реструктуризации.

Уверен, что подобные дискуссии помогут избежать потенциальных ошибок и провести эффективную реструктуризацию задолженности, вследствие чего снизить долю проблемных долгов, оживить кредитование и бизнес-активность.