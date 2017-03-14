Свободная торговля

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Судебная практика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Судебная практика)

Перерасчет окончен

Судебные решения о перерасчете наказания по правилам «день за два» кассационному обжалованию не подлежат

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Принятие осенью 2015 года изменений в Уголовный кодекс (УК) Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания (Закон «день за два»), более известного как «Закон Савченко», повлекло за собой волну обращений в суды с требованиями провести перерасчет срока наказания лицам, которые на момент вступления в силу этого закона отбывали наказание в местах лишения или ограничения свободы. Но после того как вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования доступа к правосудию лиц, которые содержатся в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний» от 7 сентября 2016 года (Закон об обжаловании), которым скорректированы нормы Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины, возник спорный вопрос о возможности обжалования судебных решений относительно применения правила «день за два».

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