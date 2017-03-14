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Тема номера: Свободная торговля

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Тема номера: Свободная торговля)

По барьерной лестнице

Нетарифные барьеры регулирования в рамках Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС не должны создавать излишних препятствий на пути торговли

Ирина Видловская

Специально для «Юридической практики»



С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС (Соглашение). Для реализации целей Соглашения его участники установили ряд правил, касающихся регулирования торговли, среди которых тарифные и нетарифные барьеры регулирования.

Регуляторные требования

Нетарифное регулирование — важная составляющая реализации государственной внешнеэкономической политики. В международной практике используются различные виды мер нетарифного регулирования, которые условно можно разделить на несколько групп в зависимости от характера их применения. К нетарифным мерам, применяемым в качестве барьеров, можно отнести стандарты и требования, связанные с нормами безопасности для национальных потребителей и экологии, санитарно-ветеринарные нормы, требования к упаковке и маркировке товаров.

В рамках Соглашения установлены общие требования относительно безопасности продуктов. Потребительские продукты или товары, которые могут быть использованы как потребительские продукты на рынке ЕС, должны соответствовать положениям Директивы 2001/95/ЕС по защите здоровья и безопасности потребителей.

Общие требования безопасности продукции aвключают в себя положения, касающиеся дополнительных обязательств производителей и дистрибьюторов, рыночного надзора. Директива по общей безопасности продукции устанавливает регуляторную схему европейских стандартов для определения соответствия общим требованиям безопасности. В частности, производители обязаны следить за безопасностью продукции и предоставлять необходимые документы, подтверждающие прослеживаемость продукции.

Также была разработана Система оперативного обмена информацией (RAPEX) между государствами-членами и органами Европейской комиссии о мерах, принятых для предотвращения, ограничения или установления определенных условий для сбыта или использования товаров, которые создают серьезные риски.

Кроме того, установлены регуляторные требования для определенных групп товаров.

Для примера рассмотрим группу УКТВЭД 22 — «алкогольные и безалкогольные напитки и уксус». Для того чтобы попасть на рынок ЕС, вино, предназначенное для потребления человеком, должно соответствовать определенным требованиям представления и маркировки, направленным на защиту интересов потребителей и производителей. Приложением XVII к Регламенту ЕС № 607/2009 регулируется применение конкретных форм бутылок для конкретных видов вина. Пробка не может покрываться капсулой или фольгой, содержащей свинец. Правила маркировки охватывают определения, которые должны использоваться на этикетках для описания свойств и методов производства вина, определения специальных условий маркировки и другие определения, которые содержат полезные сведения для потребителей и дают возможность идентификации вина.

Импорт вина и сусла должен сопровождаться документом VI 1, включающим сертификат, подписанный компетентным органом страны происхождения, и аналитический доклад, признанный официальной лабораторией третьей страны.

Сертификат предусматривает соблюдение условий, применяемых в стране происхождения, и подтверждает, что продукт, предназначенный для непосредственного потребления человеком, не поддавался запрещенным в ЕС экологическим практикам.

Документ VI 1 составляют уполномоченные органы в стране происхождения в соответствии с правилами, установленными Регламентом ЕС № 555/200864, и предоставляют таможенным органам ЕС для оформления импорта.

Что касается регуляторных требований Украины, то основным законом, регулирующим отношения в сфере требований к сельскохозяйственной и пищевой продукции, является Закон Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» от 23 декабря 1997 года № 771/97-ВР. Среди других, не менее важных законодательных актов следует отметить также Законы Украины «О ветеринарной медицине» от 25 июня 1992 года № 2498-ХII, «О защите растений» от 18 октября 1998 года № 180-XIV.

При экспорте продукции в страны ЕС осуществляются два вида контроля: ветеринарный и фитосанитарный. Их проводит Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, действующая на Украине с 6 апреля 2016 года.

Правила прохождения

Кроме указанных регуляторных требований ЕС и Украины, существуют правила прохождения товаров, применяемые в рамках Соглашения и закрепленные в Протоколе І к Соглашению. В соответствии с этими правилами, с целью применения Соглашения об ассоциации товарами, происходящими с Украины, считаются полностью производимые на Украине или полученные на Украине из материалов, которые не были произведены целиком на ее территории при условии, что такие материалы прошли достаточную обработку на Украине. Для того чтобы определить, прошли ли материалы отдельного товара достаточную обработку, необходимо учитывать совокупность всех операций, выполненных в ЕС и на Украине с этим товаром.

На товары, происходящие с Украины, при ввозе в ЕС распространяется действие Соглашения об ассоциации при условии предоставления сертификата по перевозке товара EUR.1 или декларации-инвойса с уведомлением о доставке или любым другим коммерческим документом, который описывает товары достаточно подробно для их идентификации.

Что касается международного опыта нетарифного регулирования торговли, то в Корее, например, управленческие органы требуют предварительного одобрения на поставку в страну фармацевтических товаров, химических продуктов и других изделий. В Китае большую роль играют санитарные и фитосанитарные нормы, многочисленные стандарты безопасности, процедуры оценки соответствия и т.д. Китай является членом многих международных соглашений в этой сфере. Например, получение сертификата безопасности зарубежными экспортерами по ряду позиций может включать оплату проезда китайских экспертов к предприятию-производителю. Практически всем развитым странам присущи чрезвычайно разветвленные и сложные системы регулирования вопросов охраны здоровья и безопасности потребителей, особенно в отношении продовольствия и фармацевтических товаров.

Нетарифное регулирование влияет на повышение эффективности производства и облегчение осуществления торговли между странами и необходимо для защиты интересов пользователей, решения задач, направленных на охрану жизни, здоровья людей и животных, окружающей среды, обеспечение контроля за болезнями растений. Вместе с тем такие меры не должны создавать излишних препятствий на пути торговли.



ВИДЛОВСКАЯ Ирина — юрист ЮК «Пронин и Партнеры», г. Киев

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