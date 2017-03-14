Свободная торговля

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Частная практика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Частная практика)

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Новые размеры ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления и оплаты сдачи квалифэкзамена связаны с предновогодними изменениями в Налоговом кодексе

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Изменения в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности бюджетных поступлений, внесенные в конце декабря прошлого года, вызвали широкий резонанс в адвокатской среде, поскольку этим нормативным актом были внесены в том числе изменения в Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

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