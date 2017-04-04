Банкротство

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

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КАЛЕНДАРЬ на неделю

 

ВТОРНИК. 04 апреля

1700

ЛЕКАРСТВенные средства

КИЕВ: Нюансы правового регулирования обеспечения доступности лекарственных средств проанализируют на круглом столе, организованном Комитетом Ассоциации юристов Украины по фармацевтическому праву. Планируется обсуждение постановления Кабинета министров Украины от 17 марта 2017 года «Об обеспечении доступности лекарственных средств». Модератором круглого стола выступит партнер юридической компании «Правовой Альянс» Илья Костин.

 

Место проведения: Inveria Flow Space, ул. Владимирская, 49а

 

1000

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

КИЕВ: Стартует тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей кандидатов, допущенных ко второму этапу квалификационного оценивания «Исследование досье и проведение собеседования» в рамках процедуры объявленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины 7 ноября 2016 года конкурса в кассационные суды в составе Верховного Суда.

Место проведения: ВККС, ул. Механизаторов, 9

 

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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