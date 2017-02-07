Таможенное право

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№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Самое важное)

Оформительные работы

В Высшем совете правосудия сформированы дисциплинарные палаты и избран заместитель председателя

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



2 февраля с.г. в Высшем совете правосудия состоялись выборы заместителя председателя ВСП. По итогам тайного голосования на эту должность был избран член ВСП Вадим Беляневич. Его кандидатуру поддержали 14 из 15 членов Совета, один бюллетень был погашен.

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