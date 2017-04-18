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Тема номера: Судебная реформа

№ 16 (1008) Судебная реформаот 18/04/17 (Тема номера: Судебная реформа)

Спорное продление

Коллегией судей Конституционного Суда Украины (КСУ) открыто конституционное производство, и в настоящее время готовится к рассмотрению на пленарном заседании соответствующее дело по конституционному представлению Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений предложения третьего части 3 статьи 315 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины.

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