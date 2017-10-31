Энергетика

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)

Сторона света

Привлечение внешнего юрсоветника к решению правовых вопросов позволяет увидеть проблему, возникшую у предприятия, в новом свете

Ирина Гончар
«Юридическая практика»

Начинающий бизнес развивается по наитию собственника без внешней помощи, но рано или поздно наступает момент, когда для осуществления эффективной деятельности не обойтись без профессиональной юридической помощи как на стадии решения проблем, так и на стадии организации бизнес-процесса с целью минимизации риска их возникновения. В таких ситуациях следует сделать выбор: нанять внешнего советника или принять юриста в штат, а может, и создать отдельный юридический департамент. Если правовые вопросы возникают время от времени, то, возможно, обращение за услугами юрфирмы оправдано, но когда объем ежедневной юридической работы превышает объем работы, выполняемой среднестатистической юркомпанией для разных клиентов, то выбор в пользу собственного правового департамента очевиден.

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№ 44 (1036) от 31/10/17 Текущий номер

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