Энергетика

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Юрдепартаменты

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)

Курс исследования

Достижения лучших юрслужб, их приоритеты и перспективы — в фокусе исследования «50 ведущих юрдепартаментов Украины»

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Исследование «50 ведущих юрдепартаментов Украины» проводится уже в пятый раз и за это время стало без преувеличения ожидаемым событием в профессиональной среде. А торжественная церемония награждения победителей, традиционно приуроченная к Ежегодному форуму юрисконсультов, собирает все больше участников (о том, кто стал лучшим по праву в этом году, читайте на страницах 22–25).

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