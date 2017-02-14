Сегодня 14 февраля 2017 года, 12:03

Тема номера: Медиаправо

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Тема номера: Медиаправо)

Ремонтные заботы

Несмотря на некоторые инновации в украинском телекоммуникационном законодательстве, отрасль требует капитального ремонта

Юрий Котляров

Специально для «Юридической практики»



Уже прошло более двух лет со дня ратификации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС и больше года с момента временного применения ее так называемой экономической части.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.