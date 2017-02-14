Медиаправо

Сегодня 14 февраля 2017 года, 12:02

Отрасли практики

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Отрасли практики)

Конечная установка

Конечная стоимость сделки между покупателем и продавцом корпоративных прав компании может быть установлена в зависимости от оценки ее кредитной задолженности

Виктор Мироненко

Специально для «Юридической практики»



Сегодня украинский агробизнес — единственная отрасль, которая, несмотря на кризис в государстве, продолжает развиваться. Объемы производства агропродукции и ее экспорта постепенно увеличиваются. Ощутимым толчком к еще большему росту агропромышленного сектора могут стать снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и открытие украинского рынка земли.

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