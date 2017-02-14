Медиаправо

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Частная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Частная практика)

«ЕПАП» Украина защитила интересы лизинговой компании

Команда ЮБ «ЕПАП» Украина успешно защитила интересы лизинговой компании в споре о взыскании задолженности по лизинговым платежам. Юристам судебной практики Бюро удалось отстоять важное положение договора о привязке лизинговых платежей к колебаниям курса валют в апелляционной инстанции, тем самым увеличив сумму взыскания до 2 млрд грн. Интересы клиента представляли советник Арсен Милютин, юрист Антон Синцов под руководством партнера Глеба Бялого.

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