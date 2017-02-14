Медиаправо

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Частная практика

№ 7 (999) Медиаправоот 14/02/17 (Частная практика)

Sayenko Kharenko и AVELLUM — юрсоветники в связи с дебютным выпуском еврооблигаций Kernel

ЮФ AVELLUM выступила украинским юрсоветником компании Kernel Holding S.A. в связи с выпуском гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с доходностью 8,75 % годовых и с погашением в 2022 году. Ожидается, что облигации получат рейтинги на уровне В + от рейтингового агентства Fitch и на уровне В от рейтингового агентства S&P.

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