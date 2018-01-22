Сегодня 22 января 2018 года, 19:50

Хорошие новости от «Юридической практики»

Принят закон о приватизации госимущества

Парламентом принят Закон Украины о приватизации государственного имущества (законопроект № 7066), что является одним из требований МВФ. Это единый рамочный закон, который должен заменить семь нормативно-правовых актов, регулирующих продажу государственного имущества, и призван значительно упростить эту процедуру. Крупные объекты (с активами более 250 млн грн) будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а малые — на электронных площадках. Стоимость объектов будет определять рынок. Также закон сократит сроки подготовки к продаже и увеличит срок для подачи заявок потенциальных покупателей. Предусматривается усиление защиты прав инвесторов, возможность применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон. Приватизацией будет заниматься правительство вместе с Фондом государственного имущества.

Запрещена установка общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов

Подписан и опубликован Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». Закон предусматривает установку общедомового счетчика газа только по согласию совладельцев многоквартирного дома. Закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа и должен повысить уровень защиты прав потребителей природного газа. Также предусматривается возможность самостоятельного установления индивидуальных счетчиков газа потребителями с последующей компенсацией.

Для обеспечения реинтеграции Донбасса принят специальный закон

Принят Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Закон предусматривает применение Вооруженных сил Украины для сдерживания и отпора российской агрессии на Донбассе, уполномочивает Минобороны определять по представлению Генштаба ВСУ границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Вместо штаба АТО будет создан объединенный оперативный штаб Вооруженных сил.

В украинских законах термин «инвалид» заменили на «лицо с инвалидностью»

Президентом подписан закон, который исключает из законодательства термин «инвалид». Этим документом внесены изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» заменены словами «человек с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «человек с инвалидностью вследствие войны». Такие изменения соответствуют Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Правительство одобрило законопроект о возмещении просроченного НДС

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, регулирующий вопросы возврата НДС, заявленных к бюджетному возмещению до 1 февраля 2016 года, по которым по состоянию на 1 января 2017 года органами ГФС было отказано в бюджетном возмещении (налогоплательщик не имел права на получение бюджетного возмещения) и по отношению к которым вступило в силу решение суда в пользу плательщика налога по такому бюджетному возмещению.

Для печати биометрических загранпаспортов запустили дополнительную линию

На полиграфкомбинате «Украина» запустили дополнительную линию персонализации документов для ускорения изготовления загранпаспортов. Поскольку предприятие работает круглосуточно и без выходных в три смены, то после запуска новой машины оно сможет производить вдвое больше документов. Предполагается, что новое оборудование решит проблему технического изготовления загранпаспортов и позволит в течение 2-3 месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней.