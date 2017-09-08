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В Госстате сообщили о сокращении задолженности по зарплате

08 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

На Украине задолженность по выплате зарплаты (без учета временно оккупированной территории Крыма, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) по состоянию на 1 августа 2017 года составляла 2,377 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В июне 2017 года задолженность работодателей перед сотрудниками составляла 2,391 млрд грн. Это означает, что за месяц долги по зарплате сократились на 0,6% (14,1 млн грн).

Львиная доля задолженности — 1,312 млрд грн (55,2% от всей суммы долга) — приходится на экономически активные предприятия. Основную долю общей суммы долга накопили промышленные предприятия (78,9%).

Среди регионов главными должниками являются Луганская, Донецкая и Харьковская области — 535 млн грн (22,5%), 497,4 млн грн (20,9%) и 257,4 млн грн (10,8%) соответственно. На эти регионы приходится более половины от общей суммы долга.

Напомним, ранее Госстат сообщил, что по итогам первых шести месяцев 2017 года среднемесячная зарплата мужчин на Украине на 26,6% превысила заработную плату женщин. В частности, за шесть месяцев текущего года среднемесячная зарплата штатного работника-мужчины составила 7779 гривен, в то время как среднемесячная зарплата штатного работника-женщины — 6243 гривны.

По данным Госстата, самые высокие зарплаты на Украине получают сотрудники, работающие в сфере финансов и страхования. Здесь мужчины зарабатывают в среднем 16 469 гривен, а женщины — 10 846 гривен. А вот самый низкий уровень оплаты труда наблюдается в сфере временного размещения и организации питания. Здесь мужчины получают 5254 гривны, а женщины – 4736 гривен.

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