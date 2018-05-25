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Международная следственная группа: самолет рейса MH17 сбили с «Бука» 53-й бригады ПВО России

25 мая 2018 года Источник:Радио "Свобода"

Зенитно-ракетный комплекс «Бук», с которого сбили пассажирский самолет рейса MH17, принадлежал 53-й бригаде войск противовоздушной обороны России, основанной в городе Курск, заявил Фред Вестербеке, председатель международной совместной следственной группы (JIT), которая занимается расследованием катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Вчера на военной базе вблизи города Утрехт (Нидерланды) группа представила промежуточные результаты своей работы. Подробности сообщает «Радио Свобода».

«В связи с этой констатацией возникают вопросы, была ли сама бригада причастна к сбиванию самолета рейса MH17 в 2014 году. Это важный вопрос, который JIT все еще расследует. Российская Федерация до сих пор не ответила совместной следственной группе, был ли «Бук» 53-й бригады использован на востоке Украины и или он был применен для сбивания самолета. Мы обращались к России с требованием предоставить нам всю информацию, которая может быть важна для нас, согласно резолюции Совета безопасности ООН», — заявил г-н Вестербеке.

Во время пресс-конференции JIT представила неопровержимые видеодоказательства того, что в сбивании был использован именно российский «Бук», и некоторые другие результаты расследования.

Пользуясь случаем, члены JIT обратились к прессе и общественности с призывом предоставить любые сведения, которые могут помочь выявить виновных в этом преступлении. Среди докладчиков также был председатель СБУ Василий Грицак, ведомство которого входит в число тех, кто занимается расследованием.

Как и предупреждали организаторы мероприятия, никаких сведений о подозреваемых или имен лиц, причастных к сбиванию малайзийского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, обнародовано не было.

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