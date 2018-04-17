Сегодня 17 апреля 2018 года, 23:52

Заставить человека говорить правду на предварительном следствии или в суде очень трудно, уверен спикер LHS Денис Овчаров

Рецептами успешного допроса с целью обеспечения безопасности и предсказуемости для клиента со слушателями Школы уголовной практики Legal High School поделился Денис Овчаров, партнер, руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm.

Уголовным кодексом Украины за введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (статья 384) и отказ свидетеля от дачи показаний (статья 385) предусмотрены штраф, исправительные работы, арест, ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. В других странах (США, Великобритания, Швейцария, Германия) ситуация похожа — срок или такой же, или увеличивается до 7 лет.

Лектор обратил внимание на статью 63 Конституции Украины и часть 1 статьи 18 УПК Украины, которые позволяют лицу отказаться от дачи показаний, отметив, что это ломает судебную практику применения статей 384 и 385 УК Украины. Ведь только у нас существуют статьи, которые адвокаты используют для того, чтобы не допускать своих клиентов к даче показаний, что не всегда является правильным шагом.

Денис Овчаров считает, что этап подготовки к допросу очень важен, нужно изучить все материалы дела, свидетельские показания, чтобы дать тот или иной совет клиенту. Но прежде всего нужно установить доверие клиента к себе. Допрос клиента с позиции следователя — неплохой способ вооружиться аргументами противника.

Следует разработать тактику поведения клиента на допросе: обозначить временные рамки (оптимально и эффективно — минимум час), создать у клиента детальное представление о том, как будет проходить допрос и т.п. Если же ваш клиент решил давать показания, допрос должен занять максимум три часа — больше морально просто не выдержит ни свидетель, ни адвокат.

Главная задача адвоката на допросе, по мнению Дениса Овчарова, чтобы клиент чувствовал себя защищенным. Здесь важны фиксация показаний адвокатом, противодействие незаконному психологическому давлению на свидетеля и контроль эмоционального состояния допрашиваемого. Лектор констатировал: «Вы должны идти на допрос так, чтобы второго допроса уже не было».

После допроса важно сразу зафиксировать эмоции клиента, проанализировать ошибки: какой была коммуникация со следователем, испугался ли клиент, и, главное, не навредил ли ваш подход к допросу вашей позиции по делу. Лектор заверил, что исправить ошибки можно всегда (инициированием новых допросов, свидетелей, экспертиз и т.п.).