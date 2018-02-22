На повышение пенсий военным уйдет 7 млрд грн — премьер-министр

Объем финансирования, необходимый для повышения пенсий военным пенсионерам в текущем году, составит 7 миллиардов гривен. Согласно сообщению, опубликованному на сайте правительства, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов.
По словам главы правительства, повышение пенсий коснется 498 тыс. военных.
«Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн», — сказал премьер-министр.
По его словам, правительство знает, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда.
«Решение принято, до конца недели оно будет доведено на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии», — сказал В.Гройсман.
Как сообщалось, Кабинет Министров принял решение о пересчете и повышении пенсий военным в среднем на 1,5 тысячи гривен с 1 января без принятия законодательных изменений. Повышение пенсий военным пенсионерам будет происходить поэтапно в 2018—2019 годах.
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