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Адвокат должен нести дисциплинарную ответственность только за нарушения перед клиентом

21 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В новой редакции Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» изменяется подход к вопросу об ответственности адвоката. В частности, предусматривается, что ответственность адвоката может наступать только в рамках осуществления профессиональной деятельности и не может касаться вопросов общественной работы адвокатов, в том числе в рамках органов адвокатского самоуправления. Ответственность за нарушения при исполнении обязанностей в органах адвокатского самоуправления адвокаты должны нести лишь перед адвокатами соответствующего региона, выразившими им доверие при избрании на должности.

Об этом, в частности, дискутировали в ходе заседаний Совета по вопросам судебной реформы 12-16 февраля с.г.

Подробнее о новациях проекта читайте в статье «Трудовые соотношения» в № 8 (1052) от 20 февраля 2018 года.

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Комментарии:»

Грей 21 февраля 2018 года 19:49 #

Правильная норма законопроекта. А то в 2012-2013 годах адвокаты, выразившие публично своё несогласие с фальсифицированными выборами органов адвокатского самоуправления в центре и на местах, были подвергнуты за это кучкой самопрозглашенных начальников от адвокатуры такой экзекуции, какой не знала адвокатура Украины за все годы своего существования с 1864 г. При этом никто из "карателей" адвокатов так и не понес за это никакого наказания. Ничего, ничто не забыто и никто не забыто. Для них наказанием будет адвокатское презрение и забвение до конца их дней.

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