Сегодня 22 февраля 2018 года, 02:22

Адвокат должен нести дисциплинарную ответственность только за нарушения перед клиентом

В новой редакции Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» изменяется подход к вопросу об ответственности адвоката. В частности, предусматривается, что ответственность адвоката может наступать только в рамках осуществления профессиональной деятельности и не может касаться вопросов общественной работы адвокатов, в том числе в рамках органов адвокатского самоуправления. Ответственность за нарушения при исполнении обязанностей в органах адвокатского самоуправления адвокаты должны нести лишь перед адвокатами соответствующего региона, выразившими им доверие при избрании на должности.

Об этом, в частности, дискутировали в ходе заседаний Совета по вопросам судебной реформы 12-16 февраля с.г.

Подробнее о новациях проекта читайте в статье «Трудовые соотношения» в № 8 (1052) от 20 февраля 2018 года.