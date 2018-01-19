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Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на отказ в избрании М.Саакашвили меры пресечения

19 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Апелляционный суд г.Киева перенес на рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры на отказ суда первой инстанции применить к экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста. Заседание суда было перенесено на 26 января на 10:00.

М.Саакашвили задержали 8 декабря в квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Сергея Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти. В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

Генпрокуратура просила суд избрать для Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Впрочем, следственный судья Печерского райсуда г.Киева Лариса Цокол отказала в удовлетворении этого ходатайства и освободила Саакашвили из-под стражи в зале суда.

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