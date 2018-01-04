Hillmont Partners защищает интересы компании производителя сериала «Сваты»

Юридическая компания Hillmont Partners представляет компанию «Киноквартал», входящую в группу компаний «Квартал 95», в деле по административному иску к Службе безопасности Украины, Министерству культуры Украины и Государственному агенству Украины по вопросам кино.
Адвокаты Hillmont Partners будут добиваться в порядке административного судопроизводства признания противоправными и отмены решений ответчиков, которые привели к отмене государственной регистрации телесериала «Сваты» в Украине.
Представительство интересов клиента будут осуществлять ассоциированный партнёр Hillmont Partners Сергей Кальченко и юрист Игорь Пугайко.
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