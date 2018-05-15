Публичное выступление

Принятие парламентом «Закона об экономической амнистии» может принести только кратковременный эффект
Легализовать доходы, полученные с нарушениями налогового, таможенного, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы Государственной фискальной службы Украины, путем разового добровольного декларирования — одно из самых обсуждаемых и дискуссионных нормотворческих предложений нынешней законодательной весны. 10 апреля с.г. в здании под куполом был зарегистрирован проект закона №8257 с красноречивым названием «О правовом режиме добровольного декларирования средств, имущества и других объектов физическими лицами» (законопроект) под авторством народных депутатов Андрея Шиньковича и Геннадия Чекиты, которым предлагается внедрить в Украине механизм, аналогичный принципу действия экономической амнистии в Италии
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Кирилл Фесик (слева) и Дмитрий Сырко
О роли публичности в современном юридическом бизнесе, ожиданиях клиентов и конкуренции в наиболее активных сегментах рынка — судебной практике и защите бизнеса — «Юридической практике» рассказали Кирилл Фесик и Дмитрий Сырко, партнеры АО MITRAX.
— Что такое публичность применительно к рынку юридических услуг?
Кирилл Фесик (К.Ф.): Публичность становится критически важной на определенном этапе развития. Когда мы начинали, задача заключалась в том, чтобы закрепиться на рынке, выжить.→
Наталья ЗАБОЛОТНАЯ (слева) и Анна ОГРЕНЧУК
Совсем скоро состоится церемония награждения победителей «Юридической премии 2018 года», в рамках которой организован художественный аукцион. Вырученные на нем средства полностью будут направлены на спасение дома Леонтовича. Почему важно сохранить культурные ценности, какова роль гражданской платформы #SOSмайбутнє и юридического сообщества, рассказали руководитель Фонда гуманитарного развития Украины (Фонд) Наталья Заболотная и управляющий партнер Юридической группы LCF Анна Огренчук.→
Лариса Оныпко: «Работодатели становятся в очередь за студентами, конкуренция за таланты возрастает. И это нужно учитывать при продвижении HR-бренда и при работе с персоналом»
«Юридические фирмы начинают активней работать со своим HR-брендом», — отмечает Лариса Оныпко, руководитель «Премии HR-бренд Украина», организатором которой является компания «HeadHunter Украина». По ее наблюдениям, в сфере юридического рекрутинга сохраняется очень высокий уровень конкуренции, при этом соискатели предъявляют достаточно высокие требования к работодателям, обращая повышенное внимание на имидж, репутацию работодателя и ценности компании. А сами юрфирмы, наряду с активной конкуренцией за талантливую молодежь, предъявляют достаточно конкретные требования к соискателям с опытом работы.→