Публичное выступление

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Легализовать доходы, полученные с нарушениями налогового, таможенного, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы Государственной фискальной службы Украины, путем разового добровольного декларирования — одно из самых обсуждаемых и дискуссионных нормотворческих предложений нынешней законодательной весны. 10 апреля с.г. в здании под куполом был зарегистрирован проект закона №8257 с красноречивым названием «О правовом режиме добровольного декларирования средств, имущества и других объектов физическими лицами» (законопроект) под авторством народных депутатов Андрея Шиньковича и Геннадия Чекиты, которым предлагается внедрить в Украине механизм, аналогичный принципу действия экономической амнистии в Италии

Принятие парламентом «Закона об экономической амнистии» может принести только кратковременный эффект

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Частная практика

Кирилл Фесик (слева) и Дмитрий Сырко

О роли публичности в современном юридическом бизнесе, ожиданиях клиентов и конкуренции в наиболее активных сегментах рынка — судебной практике и защите бизнеса — «Юридической практике» рассказали Кирилл Фесик и Дмитрий Сырко, партнеры АО MITRAX.

— Что такое публичность применительно к рынку юридических услуг?

Кирилл Фесик (К.Ф.): Публичность становится критически важной на определенном этапе развития. Когда мы начинали, задача заключалась в том, чтобы закрепиться на рынке, выжить.→