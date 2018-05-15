Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»
Главное

Как эксперты оценивают идею проведения в Украине экономической амнистии

Принятие парламентом «Закона об экономической амнистии» может принести только кратковременный эффект Принятие парламентом «Закона об экономической амнистии» может принести только кратковременный эффект

Легализовать доходы, полученные с нарушениями налогового, таможенного, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы Государственной фискальной службы Украины, путем разового добровольного декларирования — одно из самых обсуждаемых и дискуссионных нормотворческих предложений нынешней законодательной весны. 10 апреля с.г. в здании под куполом был зарегистрирован проект закона №8257 с красноречивым названием «О правовом режиме добровольного декларирования средств, имущества и других объектов физическими лицами» (законопроект) под авторством народных депутатов Андрея Шиньковича и Геннадия Чекиты, которым предлагается внедрить в Украине механизм, аналогичный принципу действия экономической амнистии в Италии

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Государство увидело конкурентов в частных исполнителях — А… 15.05 16:07 Батько Махно
Государство увидело конкурентов в частных исполнителях — А… 14.05 22:12
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Частная практика

Публичное выступление

«В наше время публичность стала необходимым условием развития юрбизнеса» — Кирилл Фесик и Дмитрий Сырко, партнеры АО MITRAX

Кирилл Фесик (слева) и Дмитрий Сырко

О роли публичности в современном юридическом бизнесе, ожиданиях клиентов и конкуренции в наиболее активных сегментах рынка — судебной практике и защите бизнеса — «Юридической практике» рассказали Кирилл Фесик и Дмитрий Сырко, партнеры АО MITRAX.

 

— Что такое публичность применительно к рынку юридических услуг?

Кирилл Фесик (К.Ф.): Публичность становится критически важной на определенном этапе развития. Когда мы начинали, задача заключалась в том, чтобы закрепиться на рынке, выжить.

Отрасли практики

Спасти и сохранить

«Представители юридической профессии могут оказать ключевое влияние на сохранение культурных ценностей», — считают Анна Огренчук и Наталья Заболотная

Наталья ЗАБОЛОТНАЯ (слева) и Анна ОГРЕНЧУК

Совсем скоро состоится церемония награждения победителей «Юридической премии 2018 года», в рамках которой организован художественный аукцион. Вырученные на нем средства полностью будут направлены на спасение дома Леонтовича. Почему важно сохранить культурные ценности, какова роль гражданской платформы #SOSмайбутнє и юридического сообщества, рассказали руководитель Фонда гуманитарного развития Украины (Фонд) Наталья Заболотная и управляющий партнер Юридической группы LCF Анна Огренчук.

Частная практика

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«Для юридической сферы свойственно возрождение интереса к HR-брендингу» — Лариса Оныпко, «HeadHunter Украина»

Лариса Оныпко: «Работодатели становятся в очередь за студентами, конкуренция за таланты возрастает. И это нужно учитывать при продвижении HR-бренда и при работе с персоналом»

«Юридические фирмы начинают активней работать со своим HR-брендом», — отмечает Лариса Оныпко, руководитель «Премии HR-бренд Украина», организатором которой является компания «HeadHunter Украина». По ее наблюдениям, в сфере юридического рекрутинга сохраняется очень высокий уровень конкуренции, при этом соискатели предъявляют достаточно высокие требования к работодателям, обращая повышенное внимание на имидж, репутацию работодателя и ценности компании. А сами юрфирмы, наряду с активной конкуренцией за талантливую молодежь, предъявляют достаточно конкретные требования к соискателям с опытом работы.

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Статья Дата Автор
Представительские подходы 24.04 13:29 НКП
Развод с иностранцем на Украине 21.04 13:17 Valentyna
Выходное размещение 18.04 09:34 старовер
Зацифрованные послания 15.04 18:09

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