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Денис Бугай — новый президент Ассоциации юристов Украины, вице-президент — Артем Стоянов

24 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика
В поддержку Дениса Бугая свои голоса отдали 60 членов АЮУ В поддержку Дениса Бугая свои голоса отдали 60 членов АЮУ

Сегодня в Харькове состоялось заседание Юридической ассамблеи Ассоциации юристов Украины. Главный кадровый вопрос — избрание президента, вице-президента и правления АЮУ.

По результатам тайного голосования 13 членами правления избраны:

• Роксолана Костур,

• Ярослав Огневьюк,

• Андрей Романчук,

• Игорь Свечкарь,

• Владислав Соколовский,

• Сергей Удовиченко,

• Юлиан Хорунжий,

• Елена Зеркаль,

• Владимир Марченко,

• Ростислав Матяш,

• Максим Шевердин,

• Владимир Кравчук,

• Ольга Просянюк.

Президентом Ассоциации юристов Украины избран партнер ЮК VB PARTNERS Денис Бугай. Он набрал 60 голосов «за». Вице-президентом избран старший партнер и соучредитель Юридической группы LCF Артем Стоянов.

В то же время кандидат в президенты АЮУ, исполнительный директор ОО «Адвокат будущего» Андрей Вишневский набрал 12 голосов «за».

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