Vox Populi

Нужно ли «обнулять» результаты последней судебной реформы?

Да, заявленные цели не достигнуты.

Да, эта «реформа» изменила систему правосудия в худшую сторону.

Нет, «плоды» работы реформаторов нужно лишь приумножать.

Нет, позитива в изменениях больше, чем негатива.

Пока рано судить, нужно дождаться результатов.