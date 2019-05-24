Сегодня в Харькове состоялось заседание Юридической ассамблеи Ассоциации юристов Украины. Главный кадровый вопрос — избрание президента, вице-президента и правления АЮУ.
По результатам тайного голосования 13 членами правления избраны:
• Роксолана Костур,
• Ярослав Огневьюк,
• Андрей Романчук,
• Игорь Свечкарь,
• Владислав Соколовский,
• Сергей Удовиченко,
• Юлиан Хорунжий,
• Елена Зеркаль,
• Владимир Марченко,
• Ростислав Матяш,
• Максим Шевердин,
• Владимир Кравчук,
• Ольга Просянюк.
Президентом Ассоциации юристов Украины избран партнер ЮК VB PARTNERS Денис Бугай. Он набрал 60 голосов «за». Вице-президентом избран старший партнер и соучредитель Юридической группы LCF Артем Стоянов.
В то же время кандидат в президенты АЮУ, исполнительный директор ОО «Адвокат будущего» Андрей Вишневский набрал 12 голосов «за».
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