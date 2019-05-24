Сегодня 24 мая 2019 года, 19:05

Юридическая ассамблея АЮУ избирает руководство и 14 членов правления Ассоциации

В Харькове состоялось заседание Юридической ассамблеи Ассоциации юристов Украины (АЮУ). Главный кадровый вопрос заседания — избрание президента и вице-президента АЮУ. На ассамблее зарегистрировались 66 лиц (общее количество — 99 человек).

Прежде чем приступить к выборам нового руководства и правления АЮУ, были презентованы годовой отчет президента, вице-президента и годовой отчет АЮУ.

На заседании планировалось рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав АЮУ. Изменения касались системы выборов президента — внедрения концепции прямых электронных выборов. Предложение не набрало достаточного количества голосов. Но члены ассамблеи сошлись на том, что этот вопрос нуждается в тщательном изучении, а изменение системы выборов — в комплексном подходе. Ассамблея поручила правлению разработать изменения в устав по вопросу избрания президента и вице-президента путем прямого электронного голосования всех членов Ассоциации.

Затем ассамблея определилась с избирательной комиссией АЮУ (голосование проходило открыто) и приступила к решению других кадровых вопросов, которые решаются тайным голосованием.

В ревизионную комиссию АЮУ претендуют Леонид Антоненко, Дмитрий Остапенко и Злата Симоненко.

В правление АЮУ от отделений претендуют: Всеволод Волков, Сергей Гришко, Роксолана Костур, Алексей Кузминский, Александр Мартыненко, Сергей Нижинский, Ярослав Огневьюк, Игорь Олехов, Владимир Павленко, Светлана Панаиотиди, Андрей Романчук, Игорь Свечкарь, Владислав Соколовский, Роман Тытыкало, Сергей Удовиченко, Юлиан Хорунжий, Роман Чумак.

Секции АЮУ предложили следующие кандидатурі для рейтингового голосования: Елены Зеркаль (от секции государственных служащих), Владимира Марченко (от секции нотариусов), Ростислава Матяша (от секции юрисконсультов), Максима Шевердина (от секции ученых), Владимира Кравчука (от секции судей). Секция адвокатов и практикующих юристов предложила несколько кандидатов, в их числе — Андрей Вишневский, Ольга Ворожбит, Евгений Кубко, Ирина Назарова, Ольга Просянюк, Сергей Свириба, Сергей Шкляр.

Присутствующие на заседании кандидаты в члены правления выступили с краткими презентациями. Ассамблее предстоит избрать 14 членов.

Затем выступили кандидаты в президенты и вице-президенты: президент АЮУ в 2013—2017 годах, партнер ЮК VB PARTNERS Денис Бугай и старший партнер и соучредитель Юридической группы LCF Артем Стоянов. Их стратегические направления и ключевые инициативы следующие: свободный, конкурентный, высокоэтический рынок; независимое, справедливое правосудие; эффективная система управления, генерация нового лидерства; Ассоциация как влиятельный экспертный центр, «лидер мнения», информационный ориентир общества; современное, мобильное к изменениям юридическое образование. «Мы должны стать регулятором рынка, мы должны стать ключевым экспертом для правовых проблем государства», — отметил Денис Бугай.

Другими кандидатами на пост президента и вице-президента являются член правления АЮУ и Transparency International Ukraine, исполнительный директор ОО «Адвокат будущего» Андрей Вишневский и управляющий партнер ENGARDE Ирина Назарова. Г-жа Назарова в числе своих приоритетов назвала защиту интересов юристов, их прав (и речь идет не только об адвокатах, но и судьях, нотариусах и прокурорах) и становление АЮУ как экспертного центра. «Я точно знаю, как сделать нашу организацию более независимой, как сделать Ассоциацию реальным субъектом влияния на государственную политику», — заверил г-н Вишневский.

«Коллеги, будущее Ассоциации юристов Украины и ее мировоззрение в ваших руках», — подвел итоги заседания Андрей Стельмащук. Члены Юридической ассамблеи АЮУ приступили к тайному голосованию.