62 народных депутата просят КСУ проверить на соответствие Конституции указ Президента о роспуске парламента

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 №303/2019.
Текст конституционного представления размещен на официальном сайте Конституционного Суда Украины в рубрике «На рассмотрении суда» по ссылке: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_3426.pdf
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