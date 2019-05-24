Верховный суд получил третий иск о роспуске Рады

В Кассационный административный суд поступило заявление о признании противозаконными действия Президента Украины Владимира Зеленского относительно подписи указа от 21 мая "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередной выборов в ВР. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.
Таким образом в Верховный суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента от 21.05.2019 года № 303/2019.
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