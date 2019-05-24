Сегодня 24 мая 2019 года, 14:22

VII Восточноукраинский юридический форум АЮУ завершил свою работу

Актуальные вопросы юридического общества — в фокусе внимания последней сессии VII Восточноукраинского юридического форума Ассоциации юристов Украины. В частности, обсуждались такие вопросы, как кибербезопасность и информационная безопасность в условиях цифрового общения, ADR — международный тренд или эффективный формат решения споров, Кодекс по процедурам банкротства: оздоровление бизнес-климата или новые риски?

Ответы на эти вопросы дали член Высшего совета правосудия Лариса Швецова, партнер Asters Алексей Резников, CEO ProtectMaster, учредитель форума по кибербезопасности HackIT Никита Кныш и партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий. Модератором выступил управляющий партнер Riyako & Partners Евгений Рияко.

Любой школьник может перехватить ваши пароли по wi-fi или по сети с бесплатным софтом, а фишингом могут заниматься не только хакеры. На этом акцентировал внимание Никита Кныш. «Только единицы могут использовать инструменты и осознанно реагировать на инциденты», — подчеркнул спикер, отметив, что часто сталкивался с ситуацией, когда оборудование у клиента стоимостью 10 млн долларов используется примерно так, как и роутер за 100 долларов — раздает интернет. Это основная проблема кибербезопасности. Говоря о решениях, г-н Кныш выделил четыре категории. Первая категория решений — это антивирусная защита, политика безопасности, безопасный удаленный доступ и мобильные приложения; вторая — обучение пользователей и специалистов, управление информационными рисками; третья — мониторинг инцидентов, контроль использования системных носителей, мониторинг утечек информации; четвертая — управление привилегированными пользователями и сетевая безопасность.

Затронули участники форума и возможность взлома системы электронного суда. Спикер подчеркнул, что хакеры Украины будут готовы протестировать систему бесплатно, поскольку они тоже заинтересованы в создании благоприятного правового поля. Главное — желание разработчиков пойти на такой шаг.

Альтернативное разрешение споров — это международный тренд или эффективный формат решения споров? На этот вопрос отвечал Алексей Резников. Почему именно ADR? Это экономит время, ресурсы, предоставляет больше возможностей договориться, чтобы сохранить бизнес, ведь в цивилизованных странах это основной приоритет. «Каким бы вы классным гонщиком не были, есть такое дорожное покрытие, есть такие погодные условия, при которых вы не сможете контролировать свой автомобиль», — провел аналогию с судебным рассмотрением г-н Резником. Конечный результат в таком случае зависит не от профессиональных навыков юриста, а от тех, кто принимает решение. Говоря о преимуществах альтернативного решения споров, спикер акцентировал внимание на возможности поиска взаимовыгодного сотрудничества, возможности согласования процедуры со всеми сторонами и конфиденциальности решения (в отличие от судебного решения, которое подлежит публикации в судебном реестре).

Лариса Швецова остановилась на процедуре урегулирования спора с участием судьи и процедуре медиации. В частности, на совместном совещании со сторонами судья должен вести себя как медиатор — он должен быть без мантии, находиться на одном уровне со сторонами (сидеть за одним столом). Он должен проинформировать, что вся озвученная сторонами информация является конфиденциальной. Судья вправе остановить процедуру урегулирования спора, если стороны злоупотребляют своими правами. Эта процедура проводиться только до начала рассмотрения дела по сути, в отличие от процесса медиации, который не зависит от судебного заседания. Процедура урегулирования спора при участии судьи может проводиться только один раз, а количество проведения процедур медиации не ограничено.

В завершение сессии Юлиан Хорунжий проанализировал новое законодательство о банкротстве. На примере дел о банкротстве он поделился рассуждениями о том, почему у нас не работает медиация. Механизмы, заложенные в Кодексе по процедурам банкротства, по словам юриста, должны стимулировать компании вводить надлежащую финансовую дисциплину. Также спикер остановился на одной из главных новаций Кодекса — институте неплатежеспособности физических лиц. «Кодекс содержит очень много новаций. Это новая эра в процедурах банкротства», — резюмировал спикер, добавив, что если все процедуры заработают, то истории о том, что при банкротстве с 1 доллара остается 8 центов, останутся в прошлом.

VII Восточноукраинский юридический форум АЮУ завершил свою работу. Через несколько часов начнется заседание Юридической ассамблеи ассоциации, по результатам которого станет известно имя нового президента Ассоциации юристов Украины.