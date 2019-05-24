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Позиция судов относительно концепции пределов вмешательства суда в деятельность органа местного самоуправления не дает возможности сегодня говорить о полноценной эффективности судебной защиты — Андрей Евстигнеев

24 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

«В суд надо идти, когда вы исчерпали все возможности внесудебного решения спора» — таким мнением поделился со слушателями Legal High School член Центральной избирательной комиссии Андрей Евстигнеев, прочитавший лекцию на тему «Споры с органами самоуправления. Когда следует обращаться в административный суд?».

«Говорить сегодня об эффективности судебной защиты прав в таких спорах достаточно сложно. И сроки рассмотрения, и позиция судов относительно концепции пределов вмешательства суда в деятельность органа самоуправления и концепции дискреционных полномочий таких органов, по моему мнению, не дает возможности сейчас говорить о полноценной эффективности судебной защиты. Но в большинстве случаев другого варианта нет», — подчеркнул Андрей Евстигнеев.

По мнению лектора, основным достижением процессуальных кодексов в действующих редакциях является расширение способов защиты нарушенного права. В частности, должен быть избран и применен наиболее эффективный способ защиты, который не противоречит законодательству.

Проблемным, по словам Андрея Евстигнеева, является вопрос разграничения юрисдикции по такой категории споров. Причем, как показывает практика, он проблемный как для участников процесса, так и для Верховного Суда, в том числе для Большой Палаты ВС.

В частности, как отметил лектор, исходя из анализа позиций Большой Палаты ВС в земельных спорах, ответчиками по которым выступают органы местного самоуправления, когда идет речь об определенном гражданском праве на земельный участок, если такое право уже возникло, споры с органами местного самоуправления относительно распоряжения землями должны рассматриваться в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства в зависимости от субъектного состава спора. А если речь идет о реализации органом власти их властных полномочий, иск необходимо подавать в порядке Кодекса административного судопроизводства.

«Перед тем как в конкретном деле определять, в суд какой юрисдикции необходимо обращаться с иском, все же стоит потратить время, чтобы ознакомиться с последними тенденциями в судебной практике, поскольку ответственность за неправильное определение юрисдикции несет сторона, инициировавшая судебное рассмотрение», — подчеркнул Андрея Евстигнеев.

Также лектор посоветовал, учитывая положения действующего процессуального законодательства, ограничивающие стороны в сроках подачи доказательств или подачи в суд заявлений о сложности предоставления доказательств, до обращения в суд максимально собрать доказательства или доказательства обращений с целью сбора доказательствам в определенные органы. В частности, подтверждением сложности получения доказательств может быть отсутствие ответа на адвокатский запрос, направленный в тот или иной орган. В таком случае в суд можно обращаться с ходатайством об истребовании доказательств от органа власти или местного самоуправления.

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