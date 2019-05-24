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Пленум ВС принял решение относительно сбалансирования нагрузки на судей

24 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в здании Кловского дворца состоялось заседание Пленума Верховного Суда (ВС). Впервые после назначения 75 новых «верховных» судей — победителей второго конкурса ВС (торжественная церемония присяги судей, напомним, состоялась 7 мая с.г.) коллектив наивысшей судебной инстанции страны собрался в таком широком формате. Несмотря на то что в работе Пленума ВС принимали участие не все 193 судьи, а только около 180 человек, мест в зале пленумов Кловского дворца катастрофически не хватало. Как рассказала Председатель ВС Валентина Данишевская, в будущем планируется решить вопрос о создании в этой локации дополнительных мест, оснащенных необходимым техническим оборудованием для электронного голосования. В этот же раз судьи проводили голосование по-старинке — путем поднятия рук, а результаты волеизъявления подсчитывала счетная комиссия.

В связи с новым кадровым пополнением был реанимирован вопрос относительно неравномерности нагрузки на судей — «новичков» и тех, кто работает в ВС уже порядка полутора лет. В целях более оперативного рассмотрения дел и сбалансирования нагрузки на судей Верховного Суда были внесены изменения во Временные основы использования автоматизированной системы документооборота суда и определения состава суда в ВС, утвержденные постановлением Пленума ВС от 14 декабря 2017 года (эти правила действуют до начала полноценной работы Единой судебной информационно-коммуникационной системы). В частности, было прописано, что в случае выявления значительной разницы в нагрузке судей и с целью ее выравнивания по решению собрания судей нагрузка на судью может быть временно уменьшена в установленном порядке или путем приостановления автоматизированного распределения дел между судьями, у которых выявлена значительная разница в нагрузке.

Кроме того, было принято постановление Пленума ВС, которое гласит: «С целью устранения значительной разницы в нагрузке судей, соблюдения своевременного рассмотрения и разрешения дел в разумные сроки и в связи с завершением второй части конкурса на должности судей Верховного Суда по решению собрания судей дела, которые переданы ВС из высших специализированных судов, могут быть перераспределены между судьями ВС». Отметим, что речь идет о массиве дел, которые были переданы в новый ВС от ликвидируемых трех высших специализированных судов: Высшего административного суда, Высшего хозяйственного суда и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. То есть коллективам каждого кассационного суда в составе ВС предоставлена возможность выравнять объем нагрузки за счет перераспределения «старых» нерассмотренных дел между «новичками» и судьями, которые работают уже 1,5 года.

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