Сегодня 24 мая 2019 года, 12:50

Подсанкционная компания купила права на показ сериала «Слуга народа»

Подсанкционный в Украине «Яндекс» купил эксклюзивные права на показ в российском сегменте интернета сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Теперь граждане РФ смогут смотреть сериал по подписке на сайте «КиноПоиск», также запрещенном в Украине. В мае 2017 года доступ ко всем сервисам «Яндекса» в Украине был запрещен указом президента Петра Порошенко в связи с угрозами в области информационной безопасности. В марте 2019 года глава государства продлил санкции в отношении «Яндекса» еще на три года. В частности, это предусматривает блокирование активов компании, ограничение торговых операций, запрет провайдерам предоставлять доступ пользователям к ее сервисам и др.