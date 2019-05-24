Сегодня 24 мая 2019 года, 12:50

Адвокатская монополия, «гонорар успеха» и безопасность адвокатов — в фокусе внимания второго дня VII Восточноукраинского юридического форума АЮУ

Начал работу второй день VII Восточноукраинского юридического форума, организованного Ассоциацией юристов Украины. Участники первой сессии попытались разобраться в загадочном мире адвокатуры. Что там происходит? Разбирались судья Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич, президент Ассоциации юристов Украины (в 2013—2017 годах), партнер ЮК VB PARTNERS Денис Бугай, управляющий партнер АО «Шевердин и Партнеры» Максим Шевердин и управляющий партнер ЮК AS Legal Максим Андреев. Модератором сессии выступил управляющий партнер MORIS Андрей Романчук. В числе вопросов к обсуждению: результаты адвокатской монополии, безопасность юридических компаний и адвокатской деятельности, компенсация «гонорара успеха» — стимул или коррупционная составляющая?

Андрей Романчук обратил внимание, что законопроект №9055, который в свое время разделил адвокатское сообщество на два лагеря, отозван из Верховной Рады Украины. Максим Шевердин убежден, что история с изменением Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» только начинается. Практически вся юридическая общественность осознает необходимость таких изменений, что является логическим продолжением судебной реформы, которая стартовала с изменением Конституции Украины.

Денис Бугай считает, что упомянутый законопроект не разделил адвокатское сообщество, его разделила дезинформация и провокации, но своей цели — привлечь широкую аудиторию адвокатов для обсуждения законопроекта — он достиг. Широкая дискуссия, в свою очередь, выполнила некую просветительскую миссию: позволила лучше осветить новые, прогрессивные идеи и механизмы, предусмотренные законопроектом. «Я уверен: мы к этим новаторским идеям еще вернемся», — убежден г-н Бугай.

«С учетом нынешних политических процессов едва ли стоит ожидать принятия в какой-либо редакции Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» к концу этого года», — озвучил неутешительные прогнозы модератор.

Затем участники сессии перешли к обсуждению локальных проблематик и начали они с «гонорара успеха». Максим Шевердин отметил, что это достаточно дискуссионный вопрос, по которому нет единства ни в адвокатской среде, ни в практике кассационных судов. В частности, он остановился на особом мнении судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Василия Крата по делу №462/9006/14-ц, где говорится о том, что утверждение «принятие (судебного решения) по конкретному делу не является результатом предоставленных адвокатами сторон услуг, а потому не может быть предметом договора», является очень категоричным: его абсолютное восприятие противоречит сути принципу состязательности гражданского судопроизводства и нивелирует необходимость оказания правовой помощи. Денис Бугай добавил, что международные коллеги очень осторожно относятся к этому институту, поскольку видят в нем некую коррупционную составляющую. Виталий Уркевич отметил, что Верховный Суд не запрещал включения положений о «гонораре успеха» в договор, речь шла о конкретном деле.

Более детально Виталий Уркевич проанализировал вопросы адвокатской монополии при представительстве в судах. В связи с этим у Верховного Суда возникают некие трудности. Говоря о форме ордера, судья подчеркнул, что типовая форма ордера, изготовленная печатным способом, может использоваться до 1 января 2022 года; типовая форма ордера, изготовленная печатным способом, может использоваться после 1 января 2022 года до истечения полномочий адвоката в конкретном деле (производство). «Большинство судей позитивно оценивают введение адвокатской монополии, даже в малозначимых делах», — считает Виталий Уркевич. Адвокатская монополия для г-на Бугая — это однозначный позитив, но этот позитив, по его мнению, будет ощутим через несколько лет. На практике сейчас больше негативных моментов (временные и денежные факторы). К примеру, нельзя отправить помощника адвоката для ознакомления с материалами дела. «А некоторые адвокаты в связи с увеличением спроса на их услуги начали меньше беспокоиться о своих профессиональных качествах», — отметил спикер.

Максим Андреев подчеркнул, что с внедрением адвокатской монополии все юридические компании осуществили переформатирование, и не только за счет увеличения количества адвокатов, но и за счет повышения качества. Спикер обратил внимание на необходимость изменения доступа к профессии: в квалификационных органах огромные очереди (1,5–2 года). «Для воспитания специалиста необходимо время. Ведь адвокаты — это специальная каста, которая должны владеть значительным уровнем экспертизы», — резюмировал г-н Андреев.

В завершение сессии участники обсудили болезненный вопрос безопасности адвокатов и адвокатских компаний.