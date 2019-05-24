Сегодня 24 мая 2019 года, 11:15

Защищать интересы украинки, которую задержали в Грузии вместе с десятью детьми, будут адвокаты Barristers

Защищать интересы украинки Юлии Сусляк, которую задержали в Грузии вместе с десятью детьми, будут адвокаты АО Barristers — Александр Тананакин, Александр Шадрин и Инна Тецкая.

Полиция Грузии арестовала 37-летнюю украинку по подозрению в торговле детьми после того, как выяснилось, что четверо из ее десяти детей были рождены в течение одного года.

Девять из указанных детей являются гражданами Украины, а один — гражданином США.

По версии следствия, Юлия Сусляк прибыла в Грузию из России 8 апреля и планировала перевезти десять детей в Абхазию.

В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что у женщины есть документы, которые свидетельствуют о том, что у всех десяти детей ее фамилия, и она является их матерью. Полиция заподозрила, что женщина занимается торговлей детьми, когда обнаружила, что четверо из десяти детей родились в 2017 году.

В настоящее время все дети Юлии Сусляк принудительно направлены в приемные семьи, а сама Юлия содержится в следственном изоляторе.

Вместе с тем сторона защиты настаивает на наличии всех необходимых доказательств, свидетельствующих об очевидной необоснованности данного подозрения и на необходимости принятия действенных мер со стороны МИД Украины, дипломатических учреждений и соответствующих международных организаций.